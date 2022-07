Lavori alla rete fognaria di Pasiano

Livenza Tagliamento Acque Spa, di concerto con l’Amministrazione comunale di Pasiano, ha in programma otto diversi tipi d'interventi di prossima realizzazione sulle fognature.

Ne dà comunicazione l’assessore a Viabilità e infrastrutture Marta Amadio che precisa: “A parte questi non sono previsti altri interventi nel comune di Pasiano. Eventuali ulteriori necessità saranno valutate da LTA assieme ad Ausir in fase di redazione del Programma per il quadriennio 2024-2027, tenendo in considerazione lo stato di avanzamento degli interventi a cui, nel quadriennio tariffario in corso, sono state destinate quote importanti d'investimenti”.

Gli interventi di prossima realizzazione sono l’estensione della rete lungo via Tavella (frazione Sant’Andrea), l’estensione della rete fognaria lungo via Tavella (circa 1,4 km) e nelle strade laterali sottese nel tratto d’intervento (ovvero lungo le vie Bearzot, Fermi, delle Portatrici Carniche e Piave e in un tratto di via Julia), l’estensione della rete fognaria e acquedottistica in via Giannelli, la separazione delle reti fognarie in località Visinale, la realizzazione di una rete fognaria nera tra Cecchini, Pradolino e la zona industriale, l’adeguamento/potenziamento dell’impianto di depurazione in località Cecchini e di via Roma a Pasiano; infine, ulteriori interventi minori di manutenzione straordinaria/piccole estensioni urgenti o necessarie per garantire la continuità del servizio.

Mediante l’intervento lungo via Tavella (frazione Sant’Andrea) si prevede l’estensione della rete fognaria e della rete acquedottistica nel tratto che attraversa l’abitato. L’intervento è sviluppato in sinergia con il Comune che intende realizzare la pista ciclabile. L’importo dei lavori è di 460mila euro.

Con l’estensione della rete fognaria lungo via Tavella (circa 1,4 km) e lungo le vie Bearzot, Fermi, delle Portatrici Carniche e Piave e in un tratto di via Julia, il tratto di fognatura sarà collegato con la rete fognaria esistente e consentirà di collettare al depuratore di via Roma i reflui dell’abitato di Sant’Andrea e delle utenze lungo via Tavella. Contestualmente alla realizzazione delle reti fognarie saranno sostituiti anche alcuni tratti di rete di acquedotto. L’importo dell’intervento è di 1.900.000 euro.

L’estensione della rete fognaria e acquedottistica in via Giannelli è in fase di cantiere e viene realizzata in concomitanza all’intervento di riqualificazione della via promosso dal Comune. Lo stanziamento è di 120mila euro.

L’opera di separazione delle reti fognarie in località Visinale prevede la costruzione delle condotte di acque nere a servizio delle vie Visinale Centro, del Volontariato e laterali e la creazione di un nuovo manufatto di sfioro per la separazione delle portate nere nell’insediamento abitativo di via delle Ginestre e via dei Gelsi. Rispetto a questo intervento è in corso la conferenza dei servizi per il progetto definitivo di 600mila euro.

Con la realizzazione di una rete fognaria nera che colletterà al depuratore di Cecchini i reflui provenienti dall’abitato di Pradolino e della vicina zona industriale sarà predisposto anche il collegamento per la nuova lottizzazione in località “Parussa”. Contestualmente alla posa della condotta fognaria ci sarà la sostituzione della rete acquedottistica. Un intervento di 1.900.000 euro.

Previsto anche l’adeguamento/potenziamento di alcuni impianti di depurazione: l’impianto di via Garibaldi in località Cecchini e quello impianto di via Roma a Pasiano. Con il primo intervento (che ammonta a 950mila euro) la finalità è aumentare la capacità depurativa dell’impianto dagli attuali 1000 AE ai 2000 AE di progetto, con contestuali interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento che interessano le diverse sezioni. Anche in questo caso è in corso la conferenza dei servizi per il progetto definitivo.

Con il secondo intervento di adeguamento dell’impianto esistente (che ammonta a 2.000.000 euro) con inserimento delle sezioni di trattamento di azoto e fosforo sarà realizzata una doppia linea di trattamento. È in corso la progettazione di fattibilità tecnica ed economica.