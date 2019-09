Lavori all'ufficio postale di Savogna

Poste Italiane comunica che dal 23 al 28 settembre l’Ufficio Postale di Savogna resterà chiuso per lavori di ristrutturazione. Nei giorni di chiusura per tutti i servizi postali e finanziari la clientela potrà rivolgersi agli uffici postali limitrofi e, in particolare, all’ufficio postale di San Giovanni al Natisone, in via del Freddo 15, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35; l’ufficio postale di Cividale del Friuli, situato in Largo Boiani 31, aperto dal lunedì al venerdì fino alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35.

L’Ufficio Postale di Savogna riaprirà lunedì 30 settembre con i consueti orari.