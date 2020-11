Lavori di asfaltatura in via Lumignacco a Udine

Da lunedì 2 a venerdì 27 novembre, in via Lumignacco a Udine, sono previste modifiche alla circolazione stradale per lavori di asfaltatura conseguenti alla sostituzione e potenziamento della rete idrica.



Nei tratti interessati dalle operazioni saranno istituiti il progressivo divieto di sosta - zona rimozione coatta per ogni categoria di veicoli su ambo i lati della carreggiata e il graduale restringimento della carreggiata. Qualora questa limitazione non risultasse fattibile, sarà istituito il senso unico alternato regolato da segnaletica a norma per tratti brevi ovvero regolato da impianto semaforico mobile con tempi fissi predisposti, e impiegato personale della ditta per la regolazione del traffico.

La velocità sarà progressivamente limitata fino a 30 km/h in prossimità e corrispondenza del cantiere.