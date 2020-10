Lavori di restauro per il crocifisso di Cavalicco

Ha destato un po' di mistero il fatto che il crocifisso posto nella piazza di Cavalicco, davanti alla Chiesa parrocchiale, fosse prima scomparso e poi ricomparso ma velato. Da domenica, tornerà a mostrarsi a quanti transitano sulla piazza dopo un lavoro di restauro coordinato dal Circolo Culturale Cavalicco Duemila per tramite dei suoi soci: il pittore decoratore Giuseppe Sandrini per la parte riguardante l’immagine e Carlo Tosolini per la struttura della croce. Per l'aiuola, il piedistallo e altre migliorie sono intervenuti Mario Lai, Ennio Mazzolin, Fiorello Tioni e Sergio Tosolini aiutati dall’intervento logistico dei mezzi del Comune di Tavagnacco e dell’impresa Di Domenico Roberto.

“Il nostro ringraziamento come Amministrazione Comunale è doveroso - commenta il Sindaco Moreno Lirutti - per l’ottimo lavoro che tutti i soci del Circolo Culturale Cavalicco Duemila portano avanti da tanti anni per valorizzare la cultura, la musica, l’arte e l’aggregazione sociale nel territorio di Cavalicco. Anche questo intervento è segno di quell'attenzione, della cura e dell'affetto verso la propria comunità e il proprio territorio. È proprio questa disponibilità gratuita che ci permette di garantire la qualità dei nostri paesi e di indicare, con grande soddisfazione, questo come altri interventi di cui daremo notizia nei prossimi giorni come segnali positivi da proporre ed emulare. In particolare, questo intervento darà luce e risalto al paese, anche in occasione del passaggio del Giro d’Italia il prossimo 20 ottobre, un evento importantissimo per il nostro Comune che tutti noi aspettiamo con trepidazione".

Domenica 4 ottobre, in occasione della festa della Madonna del Rosario dopo la messa delle 9.30, sempre sul sagrato della Chiesa parrocchiale di San Leonardo a Cavalicco, ci sarà una breve cerimonia con la benedizione del manufatto e il rinnovato grazie a quanti l'hanno ideato e realizzato.