Lavori di riqualificazione in piazza Andrea del Des

Nei prossimi mesi piazza Andrea del Des a Fiume Veneto, presso Borgo San Francesco, sito che ospita il mercato settimanale, sarà oggetto di lavori di riqualificazione e di eliminazione delle barriere architettoniche.



Con una superficie di circa 6.000 mq, si trova in una posizione strategica tra la Casa dello Studente e la nuova scuola secondaria che, al termine dei lavori di demolizione e ricostruzione del plesso, avrà il nuovo ingresso rivolto proprio verso piazza del Des.



“E’ il primo intervento concreto – annuncia il Sindaco Jessica Canton - di applicazione del PEBA (Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche), approvato lo scorso aprile dal Consiglio Comunale. Si interverrà su marciapiedi, pavimentazione ed accessi, anche attraverso la realizzazione di fasce podattili, con lo scopo di superare gli attuali ostacoli esistenti per le utenze deboli.



L’intervento sarà anche l’occasione per effettuare, dopo oltre un decennio, la manutenzione straordinaria del piazzale, realizzando due nuove aree verdi, rivedendo la disposizione delle attuali fermate degli scuolabus con nuove aree di attesa, con l’obiettivo di una maggiore sicurezza e comfort per gli studenti.



Abbiamo che l'intenzione di coinvolgere i cittadini per raccogliere delle idee e dei suggerimenti per la sistemazione e l’abbellimento delle due strutture che insistono sull'area.”



Attualmente è in corso la progettazione definitiva, mentre i lavori, per un investimento di € 90.000, partiranno in autunno.