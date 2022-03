Lavori in corso nei canali di Passons e Bressa

Entrambi i corsi necessitavano di manutenzione, esigenza espressa dagli stessi imprenditori agricoli del territorio. Detto, fatto: i canali di Passons e Bressa, grazie al lavoro di squadra di Regione, Comune di Campoformido e Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, sono stati puliti, decespugliati e livellati dalla ditta AZ Service di Rivignano di Teor, che a fine mese completerà i lavori.

L’intervento, finanziato dall’Assessorato regionale per 70 mila euro, è stato illustrato dai vertici dell’ente consortile - la presidente Rosanna Clocchiatti con il direttore tecnico Stefano Bongiovanni e il direttore generale Armando Di Nardo - e dai tecnici del consorzio nella sala consiliare del Municipio, alla presenza del consigliere regionale Mauro Bordin, del sindaco di Campoformido Erika Furlani e del vicesindaco Christian Romanini. Tra il pubblico, i consiglieri comunali di maggioranza e minoranza e alcuni imprenditori agricoli. E’ poi seguito un sopralluogo al cantiere.

All’incontro, durante il quale sono stati anche tratteggiati gli eventi alluvionali dell’ultimo secolo e la delicata situazione idraulica del Cormor, si è evidenziato come in soli 12 mesi siano state individuate le risorse, predisposto il progetto e realizzati i lavori ormai in fase di ultimazione grazie all’ottima collaborazione fra uffici regionali, consortili e quelli del Comune di Campoformido.

I lavori, come hanno spiegato i tecnici consortili, prevedevano la rimozione delle alberature che ostacolavano il deflusso delle acque, l’abbattimento di rami pericolanti o protesi verso il corso d’acqua, il taglio e l'asporto di arbusti presenti sul fondo, per liberare così il sedime interessato dall’acqua, infine, il ripristino delle sponde franate in alveo.

“Grazie alla sua esperienza di sindaco, Bordin conosce e ha a cuore i problemi dei comuni”, è stato detto da tutti i relatori. “Auspico di attivare interventi - ha commentato il consigliere regionale - che mettano in sicurezza il territorio il più possibile”.