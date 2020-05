Lavori in piazza Primo Maggio, istituito il divieto di fermata

Dal 19 maggio al 5 giugno, in occasione del ripristino della pavimentazione stradale, in piazza I Maggio, a Udine saranno in vigore: l’istituzione del “Divieto di fermata” per ogni categoria di veicoli, per un’area pari a quella interessata dai lavori eventualmente su ambo i lati della carreggiata; l'istituzione del “Divieto di transito” “Eccetto frontisti”, laddove le circostanze lo richiederanno con deviazioni in loco del traffico veicolare lungo percorsi aletrnativi; il restringimento della carreggiata, in modo tale che la rimanente parte percorribile risulti di ampiezza non inferiore a mt. 3,00 regolato da segnaletica a norma per tratti brevi ed eventualmente “coni”, nonché da personale della ditta all'uopo attrezzato; limitazioni alla circolazione e alla sosta con conseguente apposizione di segnaletica stradale.



La velocità sarò progressivamente limitata fino a 30 km/h in prossimità e corrispondenza del cantiere.