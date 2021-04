Lavori negli Uffici postali di San Giovanni e Ovaro

Poste Italiane comunica che saranno interessati da lavori interni gli Uffici postali di San Giovanni al Natisone, in via Roma, dal 7 all’11 aprile e Ovaro, via Caduti 2 Maggio, dal 7 al 13 aprile.

Durante il periodo degli interventi, per tutte le operazioni postali e finanziarie compreso il ritiro delle raccomandate, la clientela dell’Ufficio postale di San Giovanni del Natisone potrà rivolgersi all’Ufficio Postale di Manzano, sito in via San Giorgio, aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35; all’Ufficio postale di Cividale del Friuli, sito in Largo Boiani, aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35.

Durante il periodo degli interventi, per tutte le operazioni postali e finanziarie compreso il ritiro delle raccomandate, la clientela dell’Ufficio postale di Ovaro potrà rivolgersi all’Ufficio postale di Comeglians, sito in via Roma, aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45; all’Ufficio postale di Tarcento, sito in via Monte Nero, aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35.

Per limitare al massimo gli assembramenti nei pressi degli Uffici Postali del territorio, l’Azienda invita i cittadini ad utilizzare, quando possibile, gli altri canali di accesso ai servizi, in particolare la rete degli sportelli automatici Postamat, le App BancoPosta e Postepay e il sito di Poste Italiane www.poste.it.

Poste Italiane ricorda infine di rivolgersi agli Uffici Postali esclusivamente per operazioni essenziali e indifferibili e muniti di misure di protezione, mantenendo obbligatoriamente le distanze di sicurezza, all’esterno e all’interno dei locali.

L’Ufficio postale di San Giovanni al Natisone riaprirà lunedì 12 aprile secondo i consueti orari: dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.L’Ufficio postale di Ovaro riaprirà mercoledì 14 aprile (alle 9.30), proseguendo con i consueti orari: dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.