Lavori nell'ufficio postale di Chions

Poste Italiane comunica che da martedì 10 a martedì 17 maggio l’Ufficio Postale di Chions, sito in via San Giuseppe, sarà interessato da lavori interni.



Durante il periodo degli interventi, per tutte le operazioni postali e finanziarie, la clientela potrà rivolgersi ai seguenti uffici postali: Villotta di Chions, sito in via Vittorio Veneto, aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 13.45, sabato fino alle 12.45; Pravisdomini, sito in via Roma, aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 13.45, sabato fino alle 12.45; Azzano Decimo, sito in viale Rimembranze, aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 13.35, sabato fino alle 12.35.



Per limitare al massimo gli assembramenti nei pressi degli Uffici Postali del territorio, l’Azienda invita i cittadini ad utilizzare, quando possibile, gli altri canali di accesso ai servizi, in particolare la rete degli sportelli automatici Postamat, le App BancoPosta e Postepay e il sito di Poste Italiane www.poste.it