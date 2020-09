Lavori per l’ufficio postale di Porpetto

Poste Italiane comunica che l’Ufficio di via Pre Zanetto 8, a Porpetto, non è operativo per consentire lo svolgimento di lavori interni.

Per tutti i servizi, compreso il ritiro delle raccomandate e dei pacchi, i residenti potranno rivolgersi all’Ufficio di San Giorgio di Nogaro, sito in via Nazario Sauro 2, aperto da lunedì a venerdì, dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35; l’Ufficio postale di Latisana, sito in Piazza Matteotti, aperto da lunedì a venerdì, dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35.