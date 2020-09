Lavori sulla rete idrica, stop all'acqua a Moimacco

Rubinetti a secco giovedì 10 settembre, dalle 8.30 alle 17, a Moimacco e in alcune zone di Remanzacco a causa di alcuni lavori di manutenzione sulla rete idrica pianificati dall’Acquedotto Poiana.

Alla cittadinanza si raccomanda di approvvigionarsi in tempo di riserve d’acqua. Sarà, inoltre, messa a disposizione della popolazione un'autobotte per i rifornimenti di emergenza nel parcheggio di piazza Divisione Julia a Moimacco.

L'azienda ha comunicato che l'intervento straordinario creerà il mancato rifornimento idrico su tutto l’intero territorio comunale, a esclusione di via della Stazione, via Tombe Romane, via Cividale dal civico 10 al civico 20, via Soravilla e della frazione di Bottenicco. Nel Comune di Remanzacco saranno coinvolte le località Case e Passaggio a Livello.