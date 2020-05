Lavoro o passeggiata, a ognuno il suo modello

In estrema sintesi, il prezzo finale di vendita al consumo di euro 0,50 più Iva, si applica: alle mascherine chirurgiche facciali (standard Uni En 14683 del Tipo I, II, IIR) e a quelle parificate, munite di autocertificazione da parte del produttore, importatore e da colui che le immette in commercio, accompagnata dalla rispondenza dell’Istituto Superiore di Sanità. Per verificare se una determinata tipologia di mascherina possa essere venduta dalle farmacie, si può consultare il sito dell’Inail, ente cui è stata

attribuita anche la funzione di validazione straordinaria e in deroga dei Dpi alla pagina https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricercae-tecnologia/certificazione-verifica-e-innovazione/ validazione-in-deroga-dpi-covid19. Per le mascherine prive del marchio CE per la collettività, quelle comunemente conosciute come ‘mascherine di comunità’, invece, non sussiste alcun tipo di controllo attraverso banche dati in quanto prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio.