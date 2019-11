Le associazioni di Pavia di Udine in prima linea per Telethon

24 ore di corsa, nel mese di dicembre, lungo le strade di Udine non sono le condizioni ideali per chi voglia assolvere alle raccomandazioni sul benessere che vengono costantemente diffuse nell'ottica di una vita sana.



Se però le 24 ore si frazionano, se si corre in una giornata di festa, con le strade della nostra Udine addobbate e punteggiate di sostenitori, allora...si può fare.



Cosi le associazioni di Pavia di Udine che, per la seconda volta si sono unite per la corsa benefica di Telethon. Pavia di Udine Impresa, ORCA, CALL e hanno anche ospitato ANFASS di Udine hanno chiamato a raccolta i propri iscritti, senza dimenticare amici e sostenitori ed hanno organizzato proprio tutto: corridori, magliette dedicate e, soprattutto, i gazebi per le soste.



Nella giornata di sabato è stata consegnata al Sindaco Beppino Govetto (in visita per un saluto allo stand delle associazioni, assieme all'assessore allo sport del comune di Pavia di Udine Francesco Novello e il consigliere regionale Mauro di Bert) la maglietta che indossavano i corridori durante la corsa e che portava lo stemma delle associazioni e del comune a rappresentare come nel dire assieme è meglio.



Due giorni bellissimi di aggregazione, dimenticando i campanili e facendo squadra per raggiungere un grande risultato.



Nella foto della consegna della maglietta al Sindaco Beppino Govetto prima della partenza