Le attività didattiche AcegasApsAmga tornano in presenza

Le attività didattiche di AcegasApsAmga che portano in classe la sostenibilità ambientale tornano in presenza. Sono infatti partite oggi a Gorizia le attività de La Grande Macchina del Mondo e un pozzo di scienza, i programmi gratuiti di iniziative didattiche del Gruppo Hera e promossi da AcegasApsAmga, dedicati alle scuole di ogni ordine e grado nei territori serviti.

La prima scuola in cui si sono svolte le attività de La Grande Macchina del Mondo è la Scuola Primaria Galilei, in cui due classi si sono cimentate nel laboratorio Grafite lascia il segno!, che utilizza il mondo del fumetto per introdurre i bambini a tematiche importanti come la sostenibilità ambientale.

I due progetti, arrivati rispettivamente alla 7° e 8° edizione, dopo essere stati completamente rinnovati e riorganizzati per venire incontro alle necessità di insegnanti, studenti e famiglie, possono ricominciare ad animare le classi. Continua così una stretta collaborazione con le scuole da parte di AcegasApsAmga, insieme alle cooperative La Lumaca e Atlantide che curano il progetto, e al WWF-Area Marina protetta che segue le attività sul territorio.



La Grande Macchina del Mondo

Un pozzo di scienza

Il portale web per insegnanti e famiglie

Sono oltre 7000 gli studenti che prenderanno parte alle attività dei due progetti nei territori AcegasApsAmga, un dato che evidenzia il grande interesse per i due progetti. Di questi oltre 360 sono studenti goriziani, provenienti da 19 classi di 8 scuole tra infanzia, primaria e secondaria di I e II grado.La Grande Macchina del Mondo, dedicata alle scuole dall’infanzia alla secondaria di I grado, arriva quest’anno alla sua 7° edizione. L’edizione di quest’anno ha due grandi novità, due laboratori speciali: Into Street per la scuola primaria e Citizen Science per la scuola secondaria di 1° grado.Into Street, realizzabile in presenza e a distanza, e dedicato alle classi 3°, 4° e 5° è costituito da più appuntamenti: il percorso prevede di introdurre i ragazzi a forme espressive stimolanti e moderne legate all'arte pubblica di strada, con l'obiettivo di fornire elementi utili agli studenti per diventare cittadini consapevoli, capaci anche di diffondere messaggi legati alla sostenibilità.In Citizen Science invece gli studenti parteciperanno attivamente in progetti di ricerca scientifica, promossi da enti che operano in campo ambientale, per approfondire i temi della qualità delle acque. Ragazzi e ragazze, raccogliendo dati fisici, saranno poi portati ad immaginare e proporre azioni concrete, iniziative di miglioramento ambientale e di sensibilizzazione nei confronti delle loro famiglie e dei loro compagni/e di scuola.Gli studenti goriziani delle scuole secondarie di II grado per l’8° edizione di un pozzo di scienza troveranno un programma davvero ricco grazie a numerosi incontri con esperti, scienziati, innovatori e divulgatori scientifici, ma anche attività in gruppo e visite virtuali. Tutto questo grazie alla collaborazione tra le cooperative Atlantide, La Lumaca e il Centro Antartide con l’Immaginario Scientifico di Trieste.Gli studenti saranno posti di fronte a diverse realtà del mondo dell’innovazione, della scienza e dell’innovazione scientifica, locali o nazionali ma anche internazionali, per osservare in prima persona come si può lavorare insieme anche a partire dagli obiettivi dell’Agenda ONU 2030. Si susseguiranno laboratori, interview, peer debate con esponenti del mondo scientifico, tra cui il meteorologo Luca Mercalli, Mariasole Bianco, esperta di conservazione dell'ambiente marino e il filosofo ed evoluzionista Telmo Pievani.A maggio invece sarà il turno dell’evento con il collegamento con la stazione di ricerca in Antartide, dove gli scienziati racconteranno la vita in condizioni estreme e le ultime scoperte legate ai cambiamenti climatici.Data l’importanza di coinvolgere attivamente grandi e piccoli sui temi ambientali, anche le proposte dedicate a docenti e famiglie sono state ulteriormente arricchite quest’anno.Il portale web dedicato ad insegnanti e famiglie comprende sia contenuti utilizzabili per approfondimenti in classe ai seminari dedicati ai docenti, fino a contenuti dedicati alle famiglie.Per gli insegnanti nella sezione Hera tools sono disponibili supporti multimediali per approfondimenti in classe sui temi ambientali e webinar formativi sui temi dell’Agenda ONU 2030.Per le famiglie invece sono presenti quiz e giochi sulla sostenibilità da provare a casa con i ragazzi, video con ricette antispreco e podcast da ascoltare su temi legati alla sostenibilità ambientale.