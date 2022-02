Le auto usate più vendute nel 2021 in Fvg

Un altro anno è finito ed è tempo di bilanci, anche nel mondo dell’auto. Continua il periodo difficile per il settore che, dopo uno sciagurato 2020, è andato incontro a un 2021 sicuramente migliore rispetto all’anno precedente, ma ancora pessimo in confronto al 2019, ultimo periodo “vero” dell’industria automotive. Nonostante l’anno negativo però, è giusto fare qualche analisi dell’andamento del mercato e stilare la classifica delle vetture più vendute.

Sono stati 3.032.192 i passaggi di proprietà nel 2021, poco più del 25% di questi avvenuti nel Nord Est d’Italia. brumbrum, il primo rivenditore diretto di auto ricondizionate e a noleggio a lungo termine online d’Italia che opera sul sito www.brumbrum.it, ha redatto la classifica delle auto preferite dagli italiani avvalendosi dei dati raccolti dall’Osservatorio brumbrum. L’Osservatorio di rilevazione e indagini statistiche online in ambito automotive ha preso in considerazione le automobili che nel 2021 hanno fatto più vendite in rete nell’Italia nord-orientale, precisamente in Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige.



Vince 500 davanti a Panda

Utilitarie in testa davanti ai crossover

Diesel in calo, cresce l’ibrido

Fiat Panda è l’auto più venduta in Italia. La famosissima vettura italiana è al primo posto tra le auto usate più vendute nel 2021 in ben 11 regioni. Nelle zone del Nord Est però la musica è un po’ diversa: Panda è sempre molto apprezzata, vince in Emilia-Romagna ma è seconda nella classifica generale di questa zona, dietro alla sorella Fiat 500. La piccola citycar trionfa grazie ai grandi risultati di vendita in Veneto e al podio in tutte le altre regioni. Dopo 500 e Panda, c’è Volkswagen Golf che chiude la top three: la berlina tedesca è terza in Veneto, ma soprattutto vince in Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia. Quarto posto per Jeep Renegade, primo SUV nella nostra graduatoria, davanti a Lancia Ypsilon. Degni di nota i buoni risultati di Audi A3 Sportback in Trentino, di Mercedes Classe A in Emilia e di Nissan Qashqai nella classifica delle auto usate in Friuli-Venezia Giulia.Parlando di tipologie di vetture, le più amate dagli italiani nell’Italia del Nord Est sono le utilitarie. Questa tipologia è stata scelta nel 2021 da quasi il 25% dei clienti, in maniera abbastanza uniforme in tutto il territorio. Al secondo posto i crossover (22,2%), che però vincono in Veneto con oltre il 24%. Chiudono il podio le berline con il 17,7% di media, amatissime nel Trentino con quasi il 20% del mercato.Fuori dal podio le station wagon (12,7%), molto vendute però in Friuli-Venezia Giulia. Crollo verticale per i SUV (9%), ormai battuti in maniera importante dai crossover, seste le monovolume (8,1%). Dati risicati per cabrio, coupé, spider e multispazio, che insieme non arrivano al 6% delle vendite.Per ultimo vediamo le alimentazioni. Il diesel è sempre leader del mercato nella zona nord-orientale d’Italia, ma perde punti percentuali ovunque. Il gasolio tiene ancora oltre il 57% delle vendite, seguito dal benzina che guadagna terreno e sale al 31%, con punte del 34% in Trentino-Alto Adige. Buon terzo posto dell’ibrido che batte il GPL, ancora molto amato in Emilia-Romagna. Metano in caduta libera, elettrico ancora sotto l’1%.