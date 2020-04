Le Bal e Night Garden spostati alla prossima stagione teatrale

Gli spettacoli Le Bal e Night Garden, in programma al Teatro Comunale Marcello Mascherini di Azzano Decimo, saranno spostati alla prossima stagione teatrale.

Viste le incertezze di questo particolare periodo eventuali nuove date saranno comunicate successivamente.

Chi avesse acquistato i biglietti è tenuto a conservarli perché costituiscono titolo per l’accesso alla nuova data piuttosto che per l’eventuale richiesta di rimborso. Anche le modalità e soprattutto tempi dei rimborsi verranno definiti appena le condizioni lo permetteranno.

Per qualsiasi chiarimento chiamare allo 0434.636720 oppure a scrivere a cultura@comune.azzanodecimo.pn.it.