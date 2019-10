Le città pronte a cambiare strada

Facile come guidare una bicicletta. Spesso abbiamo ascoltato questo detto, che indica nell’uso delle due ruote una delle attività più semplici da imparare e più difficili da scordare. Presto potremo modificare il modo di dire in ‘Facile come guidare un monopattino’, perché anche questo altro veicolo a due ruote non comporta particolari difficoltà. Quando il modello è elettrico, però, un minimo di perizia serve. E soprattutto servono regole d’uso chiare, per non creare disagio in tutti i fruitori della strada. Le amministrazioni comunali della nostra regione si stanno organizzando per predisporre regole precise che garantiscano la sicurezza di tutti i cittadini, prima di avviare la sperimentazione dell’uso dei veicoli ecologici.

Pordenone, capoluogo del Friuli occidentale, è stata subito indicata come una possibile sede di sperimentazione. Ma gli amministratori si sono affrettati a smentire, specificando le motivazioni.

“L’allora ministro Toninelli aveva inventato la storia della sperimentazione sulla pelle dei cittadini – ribadisce Cristina Amirante, assessore alla mobilità -. Noi ne facciamo una questione legislativa, . Il Codice della strada non include monopattini elettrici, segway o hoverboard tra i mezzi che possono circolare, quindi sono vietati finché non ci sarà una modifica. Purtroppo questo non è stato fatto e la responsabilità di far circolare questi veicoli cade sulle spalle degli amministratori locali, che dovrebbero emanare un’ordinanza apposita . A Pordenone non abbiamo voluto compiere quello che riteniamo un atto illegittimo che mette in pericolo la salute dei cittadini e non lo faremo finchè non ci saranno norme precise che garantiscano regole e sicurezza”.

Altre località della nostra regione stanno ancora valutando la situazione, come Grado.

“La scorsa estate abbiamo notato un evidente incremento nell’uso dei monopattini elettrici tra i turisti – osserva il sindaco, Dario Raugna -. Per questo siamo al lavoro per una regolamentazione del loro uso. Siamo favorevoli al fatto che si tratti di mezzi ecologici, che riducano il traffico veicolare e che occupano poco spazio, ma dobbiamo interrogarci su come vanno utilizzati. A Grado ci sono zone, come le calli o la diga Nazario Sauro, dove anche le biciclette sono vietate. A novembre metteremo mano alle regole di mobilità delle nostre strade, per esempio aprendo piazza Biagio Marin alle bici, e ci occuperemo anche delle disposizioni sui nuovi veicoli”.

Anche a Trieste non mancano i dubbi, pur in un clima generale favorevole a questi dispositivi. “Non sono per nulla contrario alla circolazione di monopattini elettrici e simili – commenta il primo cittadino, Roberto Di Piazza -. In tante città vicine a noi, come Klagenfurt o Pirano sono diffusissimi. Da noi mancano, però, le regole precise e le perplessità sono forti. Cosa succede in caso di incidente, visto che questi mezzi non sono espressamente autorizzati a circolare, per lo meno finchè non si espone una segnaletica precisa? Per risolvere la questione ho dato ordine al Comandante della polizia locale di analizzare la situazione della città e di verificare la fattibilità delle modifiche. La nostra principale attenzione è di fare chiarezza sulle regole di utilizzo di questi mezzi. Io credo che nei prossimi mesi, comunque, dovremmo arrivare alla soluzione”.

Gorizia sembra più vicina alla definizione di una normativa che includa l’uso dei veicoli ecologici. “Siamo in sede di approvazione del nuovo regolamento di Polizia urbana – spiega il comandante, Marco Muzzatti -. Finora, però, non avevamo inserito la cosiddetta ‘micromobilità’. L’amministrazione comunale e i cittadini, però, sono sensibili al problema, per cui probabilmente ritarderemo al massimo di qualche settimana l’approvazione del documento per potervi comprendere anche le regole sull’uso di questi mezzi. L’obiettivo sarebbe lavorare in accordo con i vicini di Nova Gorica per uniformare il regolamento”.