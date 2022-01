Le dimensioni dell'Universo raccontate dagli studenti di fisica

Per la nostra mente i numeri molto grandi o molto piccoli sono fra le cose più difficili da visualizzare. Domenica 23 gennaio all’Immaginario Scientifico di Trieste, al Magazzino 26, i ragazzi dell’Associazione Italiana Studenti di Fisica aiuteranno i visitatori a comprendere meglio “Le dimensioni dell’Universo” con dei brevi momenti di approfondimento su questo tema.

L'Associazione Italiana Studenti di Fisica è un network nazionale di studenti di fisica, che ha l'obiettivo di promuovere la conoscenza e l'interesse in questa materia. Alle 11.30, alle 15.00 e alle 16.30, con l’aiuto della postazione museale “Dall’infinitesimo all’infinito attraverso le potenze del 10”, racconteranno ai visitatori quanto è “grande” per esempio un anno luce rispetto a un chicco di riso, oppure un raggio gamma rispetto a una turbina eolica o una nebulosa rispetto al filo di una ragnatela.



Curato dal Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdus Salam (ICTP), l’exhibit “Dall’infinitesimo all’infinito” rappresenta un viaggio nelle dimensioni del mondo come lo conosciamo, dal regno microscopico delle particelle e della materia alle distanze cosmiche delle galassie e oltre.L’exhibit si trova nella sezione museale dedicata agli anti di ricerca di Trieste Città della Conoscenza.Per accedere al museo è necessario il Green Pass rafforzato per i visitatori a partire dai 12 anni compiuti.È consigliata la prenotazione da effettuare online su www.immaginarioscientifico.it

con finalità culturali nata nel 2014 con l'obiettivo di creare un network nazionale tra studenti di Fisica e promuovere la scienza e, in particolare, la Fisica. I suoi membri sono Comitati Locali e membri individuali, che si incontrano regolarmente in conferenze e iniziative di carattere locale, nazionale e internazionale.