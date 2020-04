Le emissioni in atmosfera in Italia

Il 21 aprile 2020, dalle 10.00 alle 12.00, ISPRA terrà una videoconferenza dedicata alla presentazione dei dati relativi allo stato emissivo della situazione italiana sull'andamento dei gas serra dal 1990 al 2018, una stima preliminare al 2019 ed alcune considerazioni sul primo trimestre del 2020.



Durante l’evento streaming ci sarà un approfondimento sulle principali attività emissive del settore dell’agricoltura e una analisi degli altri gas che hanno effetto sul clima ma anche sull'inquinamento atmosferico, fino ad arrivare al materiale particolato, considerando anche qui la serie storica dal 1990 al 2018 ed esaminando i principali drivers che hanno influenzato gli andamenti descritti.



L’evento sarà anche l’occasione per presentare i due rapporti ISPRA, il National Inventory Report 2020 e l’Informative Inventory Report 2020, documenti armonizzati con le informazioni dei singoli inventari regionali, come quello disponibile sul sito di ARPA-FVG.

Clicca qui per seguire l'evento