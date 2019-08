Le fantasie di ieri

Le automobili e le città volanti e i marciapiedi sospesi non sono stati inventati, perlomeno non ancora, anche se c’è chi sta lavorando da decenni almeno alla prima invenzione. Tutto il resto sì, o quasi. Il confine tra realtà e fantasia si è fatto via via sempre più sottile e molte delle innovazioni futuribili previste dagli scrittori della cosiddetta fantascienza e dalle loro versioni cinematografiche sono oggi a disposizione più o meno di tutti. Non stiamo parlando di teorie, come il cosiddetto retrofuturismo, ispirato dal modo in cui il futuro era stato immaginato in passato, prima degli Anni ’70, ma di oggetti in qualche modo previsti da ‘visionari’ del passato.

Un nome su tutti? Lo scrittore Isaac Asimov, scomparso nel 1992, che già negli Anni ’40 parlava di robot e soprattutto di come farli interagire in maniera corretta con gli esseri umani. Oggi che la robotica sta passando dall’industria alla vita di tutti i giorni, appare chiaro come lo scrittore avesse in mano già le chiavi per prevedere il suo futuro e il nostro presente, a partire dalla diffusione capillare dei computer, di cui scrisse ampiamente. Certo, non è stato il primo, perché già nel 1929 il regista Fritz Lang – quello di ‘Metropolis’, la metropoli post-industriale che in alcune zone della terra si è quasi realizzata – aveva raccontato un viaggio sulla luna con un razzo multistadio molto simile a quello che verrà poi utilizzato dalla Nasa… 70 anni dopo!

Sono soprattutto gli oggetti della vita quotidiana ad essere stati sorprendentemente anticipati da scrittori, registi e sceneggiatori. Pensiamo al ‘Communicator’ di ‘Star Trek’, sorta di Bluetooth ante-litteram, antenato di telefonini e traduttori vocali. O l’inquietante computer parlante Hal 9000 di ‘2001. Odissea nello spazio’, in grado di interloquire con gli umani come Siri, Google o il recente Echo… Il film di Stanley Kubrick è una vera e propria miniera di innovazioni ante-litteram, a partire dalla videochiamata (diventata però nel frattempo obsoleta), grazie anche allo spirito visionario dello scrittore Arthur C. Clarke, che nella prima stesura del romanzo (‘La sentinella’, del 1948) aveva descritto pure una specie di tablet!

Non tutto è ancora realizzato al 100%. Chi attende le scarpe auto-allaccianti viste in ‘Ritorno al futuro’ dovrà aspettare ancora un po’ (anche se una famosa marca di sneakers aveva promesso un prototipo nel 2015, per il trentennale della pellicola), mentre abbiamo già visto realizzato il riconoscimento facciale anticipato in molte pellicole. Altri esempi: la siringa senza ago vista sempre in ‘Star Trek’ (1979), le ‘macchine da guerra volanti’ di ‘Terminator’ del 1984 (ossia, i droni di oggi), il robottino esploratore su Marte di ‘Corto circuito’ (1986), l’armatura-esoscheletro di ‘Robocop’ (1987), il taxi guidato da pilota automatico antropomorfo del primo ‘Total recall-Atto di forza’ (1990), addirittura superato dalle invenzioni odierne!

Da non dimenticare lo schermo interattivo in stile touch screen evoluto di ‘Minority report’ (2002), uno dei tanti film tratti dai libri del visionario numero uno, lo scrittore Philip K. Dick, per non parlare dei computer controllati col movimento (gli smartphone lo fanno da anni…), delle connessioni internet in ogni casa, della presenza invasiva dei reality show e del controllo informatico da parte delle autorità, anticipati in moltissime pellicole. Certo: non tutto si è realizzato, come la tavola a levitazione magnetica di ‘Ritorno al futuro 2’ (ma alcune società di automobili lavorano a prototipi da tempo) o gli occhiali a raggi X, presenza costante e ai limiti del kitsch nella fantascienza – e non solo – anni ’50 e ’60. A dirla tutta, all’elenco mancano anche il ‘salto nell’iperspazio’, le spade laser, le macchine per il viaggio nel tempo e quelle per il teletrasporto, ma forse qui è il caso di tenere i piedi per terra, ancora per un po’.

E ‘Blade Runner’ aveva previsto il 2019

Per gli appassionati di fantascienza, quello che stiamo vivendo è un anno davvero importante: quello in cui Ridley Scott decise di ambientare il suo ‘Blade Runner’, lungometraggio dedicato a una Los Angeles distopica del 2019, dove replicanti dalle stesse sembianze dell’uomo vengono abitualmente fabbricati e utilizzati come forza lavoro. Nella pellicola, con uno spettacolare Harrison Ford nei panni del poliziotto Rick Deckard, ci sono molte cose per ora rimaste a livello di sogno e/o prototipo (le macchine volanti, le colonie nello spazio…) e altre invece diventate di uso comune, come gli apparecchi per la scansione della retina, le videochiamate che non possono non ricordare Skype, la creazione di organismi partendo da Dna artificiale e i cartelloni pubblicitari digitali, che oggi sono presenti nelle maggiori metropoli, a partire da New York. E i ‘replicanti’, cioè i robot talmente ben fatti da non essere distinguibili dall’uomo? Ci sono: non soltanto nelle fabbriche, ma anche nelle nostre case e persino in alcuni negozi in Giappone, dove fanno i commessi, senza voler citare le ‘sex dolls’ arrivate persino nel nostro Paese. Nel 2019 di ‘Blade Runner’, poi, l’inquinamento ha offuscato il sole al punto tale da produrre una pioggia continua: effetti di quel ‘riscaldamento globale’ che solo il presidente Trump e pochi scettici continuano a voler negare ma che, ahimè, rischia per davvero di diventare una delle tante previsioni azzeccate della (fanta)scienza.



L’unica cosa che ancora ci manca: registrare i sogni e poi rivederli

Fate un esperimento: uscite a piedi e contate quante persone camminano guardando lo schermo dello smartphone e nient’altro. Oppure: mentre guidate, osservate gli incauti – e pericolosissimi – guidatori intenti a telefonare, chattare, navigare, rispondere ai social mentre sono al volante. Tanti, vero? E pensare che nessun film e/o romanzo di fantascienza lo aveva previsto, perlomeno in questa forma: il bello della realtà che supera la fantasia, o l’eccezione che conferma la regola secondo cui tutto quello che abbiamo oggi è stato già immaginato da un letterato/artista prima di essere prodotto (chi ha detto Leonardo da Vinci?).

Ne manca una, importante. Registrare i nostri sogni e rivederli. E’ quello che succede alla protagonista di un vecchio film di Wim Wenders, ‘Fino alla fine del mondo’ (1991), stroncato dalla critica (forse anche perché uscito dopo l’inarrivabile ‘Cielo sopra Berlino’). Nell’ultima parte del film, lo scienziato interpretato da Max von Sydow inventa un congegno che permette alla moglie di rivedere il passato su un apparecchio simile nel concetto di base ai nostri smartphone. E l’immagine è così forte che non riesce più a farne a meno, proprio come gli utenti dei videofonini di oggi!

Soltanto una coincidenza, certo, ma anche in questo caso ci stiamo avvicinando alla fiction, se è vero che, dopo i primi studi in un’università americana, un gruppo di scienziati giapponesi avrebbe creato un dispositivo in grado di riprodurre in immagini su un computer il processo di formazione di pensieri e sogni. In passato era già stata creata una tecnologia che poteva riprodurre singole immagini provenienti dal cervello, ma la sperimentazione di un registratore/riproduttore di immagini – prevista anche nel film ‘Strange Days’ (1995) - apre le porte a infinite possibilità, dalla ‘semplice’ lettura dei sogni all’analisi di altri processi cerebrali.