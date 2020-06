Le Fonti Awards, vince lo Studio Fantini Cosatti Braidotti & Associati di Udine

Il 3 giugno 2020, in diretta televisiva, è stato assegnato allo Studio Fantini Cosatti Braidotti & Associati il premio Le Fonti Awards di Udine, importante riconoscimento nazionale per gli Studi Professionali.

FCB Associati, che ha sede nel capoluogo friulano in via Mentana 10, si è aggiudicato il premio di 'Studio Professionale dell’Anno – Diritto Societario' con la seguente motivazione “Per l’accentuata competenza e professionalità che consentono all’intero Studio, tramite la cooperazione e il lavoro di squadra, di valorizzare e far emergere anche le spiccate eccellenze dei singoli, ognuno nei propri ambiti e per mettere a disposizione del cliente un team in grado di offrire soluzioni e consulenze integrate”.



l soci dello Studio Fantini Cosatti Braidotti & Associati hanno dichiarato: “Abbiamo ricevuto questo premio con grande orgoglio. Riteniamo che questo riconoscimento bene sintetizzi l’impegno di tutti i soci e collaboratori nell’assistere i nostri clienti sia nelle fasi di crescita ed espansione così come nei più difficili momenti di riorganizzazione e ristrutturazione degli assetti aziendali e societari.”



La serata delle premiazioni avrebbe dovuto tenersi lo scorso 5 marzo apresso Borsa Italiana ma, a causa del Covid, l’evento è stato celebrato tramite una diretta streaming su, nel corso della quale sono stati premiati i vincitori.Il premio del network editoriale e televisivo Le Fonti è destinato alle e. I finalisti vengono selezionati sulla base di molteplici criteri di valutazione. Una volta individuati i finalisti, un comitato scientifico – composto da esperti del settore accademico, finanziario, imprenditoriale e legale – seleziona i vincitori. Le Fonti Awards Italy fa parte dei premi internazionali Le Fonti Awards che godono di un’importante esposizione mediatica a livello globale presso le comunità di investitori ove il premio è presente, tra cui New York, Hong Kong, Dubai, Singapore, Londra.A margine del Premio,in programmazione nel prossimo mese di luglio. Si tratta di un’ulteriore riconoscimento che consentirà di partecipare ad un evento globale di elevato standing e networking profilato che prevede una tavola rotonda tra CEO, Top Executive, finalisti e vincitori del Premio sul tema '