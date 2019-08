Le Frecce Tricolori incantano Lignano

Successo per l'Air Show 'W Lignano' che oggi, domenica 11 agosto, ha regalato uno spettacolo indimenticabile al pubblico presente in spiaggia come sempre numerosissimo. L'evento, come da tradizione, è terminato con l'attesa esibizione delle Frecce Tricolori, che già ieri pomeriggio, in occasione delle prove, hanno stregato turisti e residenti.



Un'occasione, quella di oggi, per ammirare le acrobazie aeree della Pan, che a luglio ha vinto il premio RAFCTETrophy come miglior pattuglia acrobatica al Royal international Air Tattoo di Fairford, in UK, tra i più importanti air show d’Europa, ma anche di altri velivoli che hanno animato la manifestazione. Tra gli ospiti il Team Para, seguito dal Team Audace 7 paramotoristi, lo spettacolare elicottero HH139 Am, e poi ancora gli 'asini volanti' pordenonesi Flying Donkeys Team 2 Ulm, Cap 21 Ds, Fly Team Roma 4 Ulm e Cap 231. Poi, intorno alle 18, a chiudere in bellezza, le amatissime Frecce Tricolori che hanno colorato il cielo di Lignano di verde, bianco e rosso.