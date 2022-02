Le Frecce Tricolori tornano a volare sui cieli del Friuli. A confermare quello che era un desiderio e una speranza dei tanti appassionati della Pan, è l'Aero Club d'Italia che ha pubblicato il calendario delle esibizioni nel Paese.



Dopo due anni di stop forzato, a causa della pandemia da Covid-19, e i festeggiamenti rimandati a lungo e poi celebrati in forma ridotta, le Frecce potranno essere ammirate quest'estate in Friuli e non solo.



La Pan il 7 maggio inaugurerà la stagione con l'Air Show di Molfetta, in provincia di Bari. Per ammirare lo spettacolo sui cieli delle spiagge friulane si dovrà attendere il 28 luglio, quando l'Air Show farà tappa a Lignano Sabbiadoro, seguito il mese successivo, il 25 agosto, dallo spettacolo aereo a Grado. Tappa in Veneto, poi, il 28 agosto con l'Air Show di Jesolo. La stagione degli Air Show della Pan si concluderà il 2 ottobre a Santo Stefano a Mare e Riva Ligure (IM).



Prossimamente saranno resi noti anche il calendario degli Air Show che vedranno la Pan protagonista all'estero.