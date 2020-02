Le maschere di Sappada impazzano su Instagram

Da stamattina impazza su Instagram, il secondo canale social più popolare al mondo, il filtro che consente a chiunque di indossare virtualmente le celebri lorv'n, le maschere sappadine realizzate in legno e di cui alcune proprie del Rollate, la più rappresentativa figura carnevalesca della località dolomitica.

Attraverso il proprio smartphone, per la prima volta in Italia si può provare a indossare un simbolo della cultura e tradizione locale. La tecnologia sfrutta il Riconoscimento Facciale per inserire sopra il volto una maschera 3D. L’idea e il progetto sono stati realizzati dal gruppo di giovani sappadini Plodn state of mind e messi a punto dallo staff dell’agenzia Wltp.

“Abbiamo voluto dare visibilità attraverso un target giovane e dinamico, quello dei social, alla tradizione e alla cultura carnevalesca della nostra Sappada – dichiara Francesco Fontana Hoffer di Plodn state of mind – perché crediamo che tradizione, rispetto della propria cultura e innovazione possano andare di pari passo".