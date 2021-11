Le montagne friulane innevate si preparano alla stagione invernale

La prima neve buona, quella che sta preparando il terreno all'inaugurazione della stagione sciistica di sabato 4 dicembre, è caduta abbondante sulle montagne della regione. All'orizzonte, il bianco candore delle Alpi e delle Prealpi è un invito irresistibile per gli amanti dello sci che dovranno attendere fino a domani, martedì 30, per conoscere i dettagli della stagione invernale ai blocchi di partenza, quando verrà presentata dal presidente del Fvg Fedriga con l'assessore Bini.

Arpa Fvg segnala che a partire dai 300 metri di quota già si osservava neve al suolo, neve che in quota a 1800 metri ha superato gli 80 centimetri sul Monte Canin.

Neve anche a Sella Nevea, a Tarvisio dove l'iconico Lussari da giorni appare ammantato di bianco. In questi giorni in pianura e sulla costa le temperature saranno piuttosto rigide. La colonnina di Mercurio, infatti, scenderà ben sotto lo zero e anche in pianura c'è il rischio di gelate notturne.

Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo di Arpa Osmer Fvg.

Oggi, lunedì 29

Di notte e di mattina residua nuvolosità e forse qualche precipitazione su pianura e costa. Dal pomeriggio sereno o poco nuvoloso, soffierà Bora moderata sulla costa e, dalla sera, farà freddo sui monti e in pianura.

Martedì 30

Cielo da poco nuvoloso a variabile. Molto freddo di notte e di mattina sui monti con intense gelate e minime localmente inferiori a -10 °C. Freddo notturno anche in pianura con gelate estese. Sulla zona montana in quota soffierà vento moderato o a tratti sostenuto da nord-ovest e, dal pomeriggio, potrebbe cadere del nevischio verso il Comelico.

Mercoledì 1 dicembre

Al mattino cielo in genere poco nuvoloso con inversione termica e ancora freddo nei bassi strati; poi aumento della nuvolosità e dal tardo pomeriggio sera saranno possibili deboli piogge sulle zone orientali. Sulla costa orientale al mattino soffierà Libeccio in attenuazione. Dal pomeriggio vento moderato da sud-ovest anche in quota.