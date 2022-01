Le poesie di Rosa Cantoni 'Giulia' per la Giornata della Memoria

In occasione della Giornata della Memoria, giovedì 27 gennaio, il Circolo Nuovi Orizzonti di Udine e Anpi Udine, in collaborazione con Parrocchia dei Rizzi, Ana Gruppo Udine Rizzi, Circolo Sardi “Montanaru, Comitato per Rizzi, le Donne resistenti, presentano la raccolta di poesie inedite 'Rosa Cantoni 'Giulia'. Poesie'.

Introdurranno l’incontro i curatori della raccolta Antonella Lestani, coordinamento donne Anpi Udine, Federica Vincenti, coordinamento editoriale, Cristina Micelli, poeta e traduttrice, Luca Ruffino, illustratore, Matteo Molinaro, curatore del progetto grafico.

La serata proseguirà con la visione di un video sulla figura di Rosa Cantoni, seguiranno letture delle poesie e testimonianze sulla sua vita da parte di chi l’ha conosciuta.



Per partecipare è necessario prenotare inviando una mail a circolonuoviorizzonti@gmail.com e un messaggio WhatsApp: 342 1603107 indicando sempre il numero e il nome dei partecipanti.

L'incontro sarà gestito nel rispetto delle normative anti-Covid, per l'ingresso è richiesto il green pass rafforzato e mascherina FFP2.