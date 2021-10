Le Pro Loco unite nel ricordare il viaggio il Milite Ignoto

Cento anni in 120 luoghi d'Italia, per accompagnare anche attraverso i social network il viaggio del Milite Ignoto a un secolo dalla sua partenza da Aquileia verso l'Altare della Patria a Roma: la Pro Loco della cittadina patrimonio dell'Unesco ha infatti recuperato l'elenco di tutte le stazioni toccate dal treno che trasportò la bara un secolo fa e si sta mettendo in contatto con le Pro Loco che sono attive in tali località. Con il supporto del Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unpli e la stessa Unione nazionale tra le Pro Loco d'Italia, sta creando una rete che - dal 29 ottobre, giorno di partenza del treno commemorativo, fino al 2 novembre, giorno di arrivo nella capitale e il successivo 4 novembre giorno in cui sarà ricordata la solenne tumulazione - veda la pubblicazione di foto, video, episodi storici nelle singole cittadine sulla pagina Facebook della propria Pro Loco al momento del passaggio del convoglio, accompagnandolo così in un modo virtuale ma al contempo ricco di significato. L'hashtag scelto è #19212021unconvogliovirtuale.



La storia

"Il nostro gruppo di lavoro - ha spiegatopresidente della Pro Loco Aquileia -, servendosi della preziosa collaborazione dell'Archivio storico delle Ferrovie dello Stato, ha, in cui non solo il treno passò ma anche si fermò per 5 minuti. Desidereremmo quindi poterin occasione del treno celebrativo che ripercorrerà il tragitto nel 2021"."Un'iniziativa - ha aggiunto il presidente del Comitato regionale Unpli FVG- che come le altre delle nostre aderenti nel corso di questi anni in cui è stato commemorato il centenario della Grande Guerra, al giusto ricordo dei caduti nel conflitto vuole unire il messaggio di un presente e futuro di pace"."Attenderemo a Roma - ha concluso il presidente nazionale Unpli- l'arrivo del treno virtuale partito dalla Pro Loco Aquileia e che unirà, nel ricordo di un evento fondamentale per la memoria storica d'Italia, tutte le Pro Loco che aderiranno al progetto. Come cento anni fa il Milite Ignoto non sarà solo nel suo viaggio".vedrà il messaggio dei presidenti Orfeo e Pezzarini. L'ultimo sarà invece quello del presidente La Spina: in mezzo un viaggio tra memoria e storia lungo parte d'Italia.Alle ore 8.00 del 29 ottobre 1921 partì, dalla stazione ferroviaria di Aquileia, il treno a vapore che portò la salma del Milite Ignoto a Roma. La bara che avrebbe ricevuto la sepoltura nel Vittoriano il successivo 4 novembre, venne scelta tra 11 da Maria Bergamas, madre di un fante disperso nel 1917, nel corso di una solenne cerimonia tenutasi nella Basilica aquileiese il 28 ottobre 1921.Il feretro collocato sull'affusto di un cannone e, accompagnato da reduci della Grande guerra decorati al valore e più volte feriti, fu deposto in un carro-vagone appositamente progettato dall'architetto Guido Cirilli. Il viaggio dell'eroe si compì sulla linea Aquileia-Venezia-Bologna-Firenze-Roma. La velocità moderatissima del treno consentì alle folle inginocchiate lungo tutto il percorso di esprimere il loro omaggio. Il convoglio infatti si fermò 5 minuti in tutte le stazioni che si trovavano lungo il percorso, anche le più piccole.La cerimonia ebbe il suo epilogo nella Capitale: il 4 novembre 1921 il feretro ascese all'Altare della Patria e la celebrazione a cui partecipò tutto il popolo fu un grande momento di unità nazionale.Di seguito l'elenco delle stazioni e/o fermate toccate dal convoglio del Milite Ignoto: tra stazioni principali e località attraversate si arriva al numero di 120.OrsagoPianzanoConeglianoSuseganaSpresianoLancenigoTrevisoPreganziolMogliano VenetoMestreVenezia S.L.Padova C.leAbanoTerme Euganee – Abano – MontegrottoBattaglia TermeMonseliceSant'Elena EsteStanghellaRovigoArquàPolesellaCanaro (Paviole)Occhiobello (Santa Maria Maddalena)FerraraCoronellaPoggio RenaticoGallieraSan Pietro in CasaleSan Giorgio di PianoCastelmaggioreBologna CorticellaBologna C.leBorgo PanigaleCasalecchio di RenoBorgonuovoPontecchio MarconiSasso MarconiMarzabottoPioppe di SalvaroVergatoRiolaSilla (Pian di Casale)Porretta Terme (Bagni di Porretta)Ponte della venturinaMolino del PallonePracchiaCorbezziPiteccioValdebrana (Vaioni)PistoiaMontale-AglianaPrato Porta al SerraglioPratoCalenzanoSesto FiorentinoFirenze RifrediFirenze S.M.N.Firenze Campo di MarteCompiobbiSieciPontassieveS. ElleroRignano sull'ArnoIncisaFigline-ValdarnoSan Giovanni ValdarnoMontevarchi-TerranuovaBucineLaterinaPonticinoArezzoCastiglion FiorentinoCamucia CortonaTerontolaCastiglione del lagoChiusi ChiancianoFabro-FiculleAllerona Castel ViscardoOrvietoBaschiCastiglione in TeverinaAlvianoAttigliano-BomarzoBassano in TeverinaOrteGallese in TeverinaCivita Castellana-MaglianoCollevecchio-Poggio SommavillaStimiglianoGavignano SabinoPoggio MirtetoFara Sabina-MontelibrettiMonterotondo-MentanaSettebagniPortonaccioRoma Termini