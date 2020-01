La millenaria tradizione dei fuochi epifanici si ripeterà in tutto il Friuli il 5 e 6 gennaio e così l’Arpa regionale ricorda le regole di buon senso per un evento sicuro e meno impattante possibile sull’ambiente. Infatti, possono risultare particolarmente impattanti sulla qualità dell’aria in condizioni di ristagno atmosferico, soprattutto a causa delle emissioni di materiale particolato e di composti organici volatili. Ciò avviene, spiega l’Arpa, anche perché spesso le biomasse non sono correttamente essiccate e la combustione è effettuata all’aperto, dove non sono efcaci molti dei processi che, nelle stufe, ottimizzano il processo di ossidazione. Proprio per queste ragioni è importante adottare alcuni accorgimenti che consentano di rispettare la tradizione minimizzando gli effetti sulla salute e in generale sull’ambiente. ‘Aggregare’, ove possibile, i falò che afferiscono a una medesima area. È sempre preferibile un fuoco di grandi dimensioni poiché raggiungendo temperature più elevate si ottiene una migliore combustione e si favorisce la dispersione degli inquinanti. Spegnere i falò epifanici alla ne delle manifestazioni: i fuochi all’aperto, infatti, possono continuare ad ardere molto a lungo con una temperatura della amma particolarmente bassa. Ciò prolunga l’emissione di sostanze inquinanti anche nelle ore centrali della notte, più soggette al ristagno del particolato, che può persistervi anche a lungo. Il proprietario del fondo che ospita il fuoco epifanico, o il suo afttuario, deve assicurare la presenza ininterrotta di un adeguato numero di persone maggiorenni durante lo svolgimento di tutte le operazioni di abbruciamento, no al completo spegnimento dei fuochi, per evitare ogni pericolo di riaccensione. Al termine dell’evento le ceneri e i materiali incombusti devono essere adeguatamente gestiti: in ambito agricolo è possibile lo spargimento sui terreni; in quello urbano, ciò che rimane sul terreno acquista la qualica di riuto e può essere smaltito solo in accordo con il gestore del servizio di raccolta dei riuti urbani. L’Arpa ricorda poi a coloro che intendono effettuare l’accensione di un fuoco epifanico che devono tener presente che le modalità e prassi operative possono essere disciplinate nei locali regolamenti comunali.



Cosa non si può mettere in catasta

La pratica dell’accensione dei falò epifanici, precisa l’Arpa, è eccezionalmente consentita ed è inserita all’interno delle pratiche di gestione dei materiali e dei residui agricoli. Con ciò, risulta evidente l’impossibilità di utilizzare materiali configurabili come rifiuti. All’interno dei falò può essere comunque tollerata la presenza di materiale legnoso derivante da manufatti (cassette di legno, parti di pallet), purché assimilabili al legno naturale, privo di trattamento (antiparassitari, vernici) o di resine (pallet in materiale pressato). Non è pertanto in alcun modo ammissibile l’utilizzo di materiali non ascrivibili alle biomasse legnose (plastica, gomma) in quanto le emissioni di sostanze inquinanti risulterebbero notevolmente aumentate.