Le sacre Scritture viste da una prospettiva di genere

Tra gli appuntamenti di particolare rilievo nel denso cartellone della prossima edizione della rassegna d'incontri con l'editoria religiosa "Ascoltare, Leggere, Crescere" – che si svolgerà a Pordenone ed in Friuli dal 23 settembre al 2 ottobre prossimi, – anche il convengo nazionale del Coordinamento Teologhe Italiane dal titolo "Nello specchio della scrittura. Le donne leggono la Bibbia", che vedrà il 30 settembre ed il 1° ottobre la presenza in città di numerose studiose provenienti da tutta Italia. Tra i temi al centro del convegno le figure femminili della Bibbia e la loro ricezione nella storia dell’esegesi e la riflessione intorno alle donne quali interpreti della Bibbia.



Nel corso del convegno saranno inoltre presentati due progetti editoriali di grande rilievo promossi dal Coordinamento in questi anni e che vogliono sensibilizzare tanto gli studiosi quanto l'opinione pubblica a una maggiore comprensione dell’influenza della Bibbia nella storia culturale, sociale e politica dell’Occidente, con particolare attenzione ai più rilevanti temi inerenti la questione femminile. Si tratta innanzitutto della collana "Madri della fede", diretta da Cristina Simonelli e Rita Torti, serie di snelli volumi editi per San Paolo, che vogliono indagare le Scritture per narrare in maniera nuova le storie di donne significative – da Maria di Betania a Ester, da Domenica Narducci da Paradiso a Olimpia diacona – senza semplificazioni, sottolineando tanto la presenza delle donne quanto la loro assenza nei testi sacri, testimoniando delle relazioni e delle asimmetrie tra figure maschili e femminili.



Altro vasto progetto editoriale che sarà presentato nel corso del convegno è la collana "La Bibbia e le Donne" diretta dall'italiana Adriana Valerio (Università "Federico II" di Napoli), dell'austriaca Irmtraud Fischer (Graz), dalla spagnola Mercedes Navarro (Università di Madrid) e dalla canadese Mary Ann Beavis (St. Thomas More College, Saskatoon, Saskatchewan) ed edita in Italia per i tipi de Il pozzo di Giacobbe. Si tratta di un ambizioso progetto internazionale, interconfessionale e multidisciplinare, che si avvale della competenza di studiose e studiosi di cultura cristiana ed ebraica, appartenenti alle tradizioni scientifiche di quattro aree linguistiche (italiana, tedesca, inglese e spagnola), e pubblicata in diversi paesi nel mondo, che ha come obiettivo l’analisi dell’influenza della Bibbia nella storia culturale, sociale e politica dell’Occidente, con particolare attenzione ai temi inerenti le questioni di genere. Oltre ad interrogare criticamente tanto la Scrittura quanto la Tradizione esegetica, il progetto editoriale vuole mettere in evidenza come la religione sia stato fattore centrale nei secoli, che ha esercitato influenza per quanto concerne le relazioni tra i generi nella sfera politico-sociale e studiare il modo in cui la Bibbia e la sua ricezione hanno posto le basi delle relazioni uomo-donna. Tra i volumi già editati si ricordano Donne e Bibbia nel Medioevo. Secoli XII-XV (2012), La donna nello sguardo degli antichi autori cristiani (2013), Donne e Bibbia nelle Riforme e Controriforme dell'Europa Cattolica. Secoli XV-XVII (2014), e L'Esegesi Femminista del XX Secolo (2019).Il Coordinamento Teologhe Italiane è nato a Roma nel giugno 2003, per iniziativa di Marinella Perroni, Renata Natili, Adriana Valerio, Maria Luisa Rigato, Serena Noceti, Nadia Toschi, Stella Morra, Manuela Terribile, Cettina Militello e Cristina Simonelli al fine di valorizzare e promuovere gli studi di genere in ambito teologico, biblico, patristico, storico, in prospettiva ecumenica e favorire la visibilità delle teologhe nel panorama ecclesiale e culturale italiano. Dal 1965, sulla spinta del Concilio Vaticano II, le donne sono state infatti progressivamente ammesse anche in Italia a frequentare le Facoltà di teologia e negli anni successivi la loro presenza nelle università italiane e nelle Pontificie Facoltà romane è andato aumentando. Con il Convegno giubilare del settembre 2000 “Teologhe a Roma. Una lunga tradizione”, si è fatta però più urgente l’esigenza di dare un ruolo più significativo alle teologhe del nostro Paese, a partire dalla valorizzazione e promozione degli Studi di Genere nei diversi ambiti teologici, in modo da favorire una trasmissione inclusiva delle conoscenze teologiche in prospettiva ecumenica e, soprattutto, di avviare un dialogo con le associazioni di teologhe esistenti in molti paesi europei.