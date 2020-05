Le sirene delle navi celebrano il 1 maggio

L’Ufficio Comunicazione del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha comunicato che l'International Chamber of Shipping - Organizzazione Mondiale della navigazione, in occasione della Festa del Lavoro, ha promosso un’iniziativa per far sì che il maggior numero di navi attraccate nei porti di tutto il mondo suonassero le sirene di bordo allle 12 locali del 1° Maggio, con lo scopo di ricordare il contributo dato dai marittimi nella vita economica e sociale del pianeta.

Tale iniziativa è stata valorizzata anche a livello locale al sorgitore di Porto Nogaro dove, ormeggiate alla banchina “Margreth”, c'erano quattro navi mercantili, adibite alla navigazione internazionale, battenti bandiere di varie nazionalità.

Tutto ciò è stato realizzato al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dell’intero comparto marittimo, manifestando vicinanza agli equipaggi delle navi mercantili, in questo periodo costretti, talvolta, a lunghe permanenze a bordo. La Capitaneria di Porto coglie l’occasione per ringraziare per il prezioso contributo tutti i volontari del Comitato locale Welfare della Gente di Mare di Porto Nogaro, istituito ormai da più di 10 anni, e che con il sostegno della Federazione Nazionale Stella Maris continua la sua preziosa quotidiana attività benefica a favore dei marittimi di ogni nazionalità in transito nelo scalo nogarese, in modo disinteressato.