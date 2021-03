Le strade di Ronchi si rifanno il look

I lavori dureranno ancora per un paio di settimane. E a essere coivolto sarà tutto il territorio di Ronchi dei Legionari, dal centro alla periferia. La dotazione complessiva è di 47mila euro, stanziati dall'amministrazione comunale per un radicale e massiccio intervento di rifacimento della segnaletica verticale e orizzontale.

L'intervento che è stato commissionato alla Sioss, ditta specializzata che, da alcune settimane, è al lavoro in varie zone della cittadina. Il servizio manutenzioni del Comune ha ravvisato la necessità di sistemare e manutenere la segnaletica sulle strade di competenza comunale, in seguito alle indicazioni fornite dal comando della Polizia Locale, alle segnalazioni dei cittadini, oltre al costante monitoraggio per annotare le situazioni di normale degrado dovuto all’usura del tempo.

Con opportuni sopralluoghi si è decisa la fornitura e posa in opera di segnaletica stradale orizzontale e verticale, ma anche di sostituire la cartellonistica relativa alla toponomastica di vie e piazze cittadine.

Si è anche deciso di provvedere alla sistemazione di alcuni segnali verticali, in quanto danneggiati o vetusti, alla sostituzione di alcuni specchi parabolici in quanto non più necessari o danneggiati, ma anche di ottemperare alle ordinanze di Polizia locale in merito all’istituzione di nuovi stalli di sosta per persone diversamente abili, all’adeguamento di quelli esistenti in base alle nuove norme europee e alla soppressione di quelli esistenti.

In questo progetto anche la sistemazione dei nuovi cartelli che indicano le vie e le piazze, in lingua italiana, ma anche in sloveno e tedesco. I nuovi segnali, poi, riportano anche lo stemma della città. La cittadina ha 120 tra vie e piazze e, per ora, questa operazione si concretizzata su una quarantina di arterie, laddove i cartelli erano ormai illeggibili.

“Sono interventi importanti – sottolineano all’ufficio tecnico comunale – di alta priorità, ma che tengono conto delle disponibilità finanziarie dell’ente. Abbiamo lavorato per una mappatura del territorio per venire incontro alle esigenze dei residenti e di una maggiore sicurezza a Ronchi dei Legionari”.

Il Comune si sviluppa su una superficie totale di 17 chilometri quadrati, ha 12 chilometri di strade statali ma di pertinenza della municipalità cittadina, 28 chilometri di tratti comunali, ma anche sei chilometri di strade cosiddette “viciniali” e cinque di rete autostradale.

L'obbiettivo della municipalità, insomma, è quello di una città più sicura e ordinata. Nei mesi scorsi, l'ufficio tecnico comunale ha provveduto a un'attenta mappatura del territorio cittadino per evidenziare le situazioni più a rischio.