Le tv delle vallate del Friuli Occidentale non resteranno spente

La Valcellina e la Val Tramontina non resteranno senza trasmissioni televisive. La società che gestisce il ripetitore di Erto e Casso, che ne aveva annunciato lo spegnimento l'11 marzo, ha comunicato al Comune un sostanziale dietrofront.

Il blocco del segnale avrebbe oscurato i televisori dell’intera vallata e i conseguenti disagi si sarebbero potuti bypassare solo installando antenne paraboliche in ciascuna abitazione. “Un trattamento inaccettabile contro il quale ci siamo mossi con il Governo nazionale grazie all’immediato interessamento del sottosegretario Vannia Gava", ha commentato il presidente della Comunità montana delle Dolomiti friulane, Cavallo e Cansiglio e sindaco di Aviano, Ilario De Marco Zompit.

"Sono state giornate febbrili in cui la Valcellina e la Val Tramontina hanno temuto seriamente di non poter più accedere al servizio. Stiamo parlando di aree abitate da centinaia di anziani: togliere loro le trasmissioni tv avrebbe rappresentato un danno gravissimo, oltre alla lesione di un diritto. Siamo grati a Gava per la competenza e la solerzia con cui si è attivata al Ministero dello Sviluppo economico, risolvendo in poche ore l’inghippo”.

Sulla stessa linea d’onda il primo cittadino di Erto e Casso, Fernando Carrara, che parla di “un rischio gravissimo corso dall’intero territorio. Se l’impianto fosse stato veramente fermato, chi ne avrebbe poi garantito la riaccensione visti i costi di manutenzione e di funzionamento?”, si è chiesto l’amministratore che ha lodato il deputato pordenonese della Lega ed esponente del Governo Draghi per il fruttuoso blitz portato a termine a Roma.