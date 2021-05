Le vie animate da Udine sotto le stelle

Questo fine settimana, in occasione di Udine sotto le stelle, via Poscolle, largo Pecile, via Manin (già chiusa per i lavori di via Vittorio Veneto), via Aquileia (da via Zoletti a Porta Aquileia), via Gemona, dall’imbocco sud a via Deciani, saranno chiuse dalle 18 di oggi, venerdì 7 maggio e dalle 18 di sabato 8 fino a tutta la giornata di domenica.



Sabato 8 e domenica 9 su tutto il territorio comunale, i pubblici esercizi potranno effettuare il servizio esclusivamente all’esterno e al tavolo, rispettando il coprifuoco imposto dal Dpcm in vigore, fissato alle ore 22. Avventori ed esercenti dovranno rispettare le normative vigenti per contenere la pandemia. Non potrà quindi essere effettuata somministrazione o vendita destinata all’immediato consumo (eccetto tipologie destinate al consumo “a passeggio”) a persone che non siano sedute negli spazi indicati.



Resta ovviamente valido l’obbligo, previsto dalla normativa nazionale, di rientro alla propria abitazione entro le 22.

Questo week end, nel corso di Udine sotto le stelle, sarà distribuito un vademecum con indicate le regole generali stabilite dal Governo e valide per tutte le attività di ristorazione e pubblici esercizi aperti dal 26 aprile.