Le Vie delle Foto sostiene il commercio a Trieste e provincia

Forte della propria ultradecennale esperienza nel settore della comunicazione e imprenditoria locale e grazie alla fitta rete di contatti avviata, Le Vie delle Foto

ha deciso di attivarsi per contribuire a sostenere le attività commerciali ed esercizi pubblici chiamati a fronteggiare questo particolare momento, offrendo il proprio supporto alle aziende attraverso una serie di strumenti per incentivare la vendita online,

il servizio per asporto e le consegne a domicilio accompagnandoli in tutte le fasi di questa temporanea riconversione.



1#La mostra LVDF10 non si ferma

Si esporranno, secondo il format tradizionale, le fotografie nei locali per tutto il mese di aprile, mentre le inaugurazioni verranno spostate a dopo il 6 aprile. A differenza degli anni passati e in considerazione delle particolari contingenze, l'adesione

per i locali è a offerta libera.

2# Triestefotografica



3# Conversione temporanea per ristoranti, pub ed esercizi

Per informazioni il numero di telefono da chiamare è il 3452911405 oppure scrivere una mail a

leviedellefoto@gmail.com

Pagina Facebook

https://www.facebook.com/Leviedellefoto/

Si invitano i fotografi professionisti (e non) a condividere le fotografie di Trieste con l'Hastag #Triestefotografica e diffonderle sia su Facebook che su Instagram.I loro scatti verranno raccolti, catalogati e donati a uso promozionale a tutti i titolari di alberghi e siti turistici per veicolare la promozione del turismo a Trieste così da poter sostenere la categoria. Iniziativa svolta in collaborazione con Federalberghi.pubblici per la realizzazione di servizi per asporto. Le vie delle Foto, con i suoi collaboratori e volontari, prevede la realizzazione gratuita, per chine fa richiesta, di micro set fotografici di massimo 4/5 fotografie per la promozione di ristoranti, pub ed esercizi pubblici per promuovere la temporanea attività di servizio per asporto e consegna a domicilio di cibi e bevande. Si stanno realizzando anchecollaborazioni con vari professionisti del settore per la realizzazione, la grafica e la stampa di brochure per ristoranti a prezzo agevolato e per ottenere particolari sconti sull'utilizzo di materiale per asporto con scontistiche offerte da Finzicarta ela consulenze dei professionisti di BFLab per il rispetto di tutte le norme procedurali.