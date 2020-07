Le violazioni dei diritti umani dei migranti lungo la rotta balcanica

Sabato 11 luglio, alle 11, al Centro Balducci di Zugliano, la Rete DASI (Rete Diritti, Accoglienza e Solidarietà Internazionale) del Fvg presenterà i dati raccolti sulla grave situazione delle violenze commesse a carico di uomini, donne e minori che si muovono lungo la rotta balcanica e che tentano di arrivare in Europa in fuga da guerre e persecuzioni. Si tratta in prevalenza persone che provengono da Iraq, Pakistan, Afghanistan e Siria.

“Nelle scorse settimane – spiega la Rete Dasi - ha improvvisamente preso il via un'operazione su vasta scala, specie nelle provincie di Trieste e Gorizia, di respingimenti alla frontiera dei migranti, nonostante si trattasse di richiedenti asilo, come evidenziato da numerose testimonianze raccolte delle persone respinte in Bosnia-Erzegovina”.

“Il respingimento in Slovenia non è infatti null'altro che il primo anello di una catena che attraverso veloci passaggi di polizia tra Italia, Slovenia e Croazia, determina il respingimento dei richiedenti asilo al di fuori dell'Unione Europea. Le operazioni avvengono senza che sia adottato alcun provvedimento e in flagrante violazione delle normative interne ed internazionali – denuncia la Rete Dasi -, come è stato evidenziato da numerosi rapporti internazionali, di cui il primo in lingua italiana 'La rotta balcanica: i migranti senza diritti nel cuore dell'Europa' curato da 36 organizzazioni tra cui Amnesty International, ASGI, ICS, ACLI-Ipsia, Osservatorio Balcani che verrà presentato in sede di conferenza stampa. Si tratta di una situazione di eccezionale gravità che rende l'Italia complice delle gravi violenze che le persone subiscono”.



Nel corso della conferenza stampa verranno illustrate le iniziative, anche giudiziarie e politiche, in fase di definizione, comprese quelle che vedono il coinvolgimento di parlamentari anche del Fvg.Interverranno alla conferenza don Pierluigi di Piazza, presidente del Centro Balducci, Gianfranco Schiavone, vice presidente dell'ASGI, Paolo Pignocchi, Amnesty International Italia, coordinamento Europa, Nidzara Ahmetovic, giornalista di Sarajevo e curatrice del progetto “ Missing Migrants” sulle sparizioni e le morti dei migranti lungo la rotta balcanica, Silvia Maraone, responsabile di ACLI-IPSIA, Bihac (Bosnia-Erzegovina) e un referente della rete delle organizzazioni della Repubblica di Slovenia che stanno monitorando la situazione della catena dei respingimenti.