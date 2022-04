Lea, una mascotte friulana agli Europei di nuoto

E' friulana la mascotte degli Europei di Nuoto di Roma 2022. Si chiama Lea ed è una golden retrivier di otto anni che vive a Udine con i suoi conduttori, Marco Carlini e Alessandra Mennella. Lea con il suo mantello bianco ha sbaragliato la concorrenza e con oltre 43mila preferenze tra Facebook e sito ufficiale dell'evento è stata incoronata mascotte, pari merito con lo splendido Gastone, un terranova nero. Un ex aequo, dunque, che premia due cani complementari per razza, sesso, aspetto e colori.



Lea ha otto anni ed è l'unico cane da salvamento italiano in possesso del doppio brevetto di conduzione, grazie alla prima abilitazione in coppia con Marco Carlini nel 2016 seguita l'anno successivo da quella con Alessandra Mennella.



Una marea di voti

In qualità di 'bagnina a quattro zampe' non è così insolito incontrarla, specie in estate, lungo i nostri litorali, poiché con i suoi amici umanie vanta una flotta di una decina di cani abilitati al salvamento e a fine maggio si svolgeranno gli esami per nuove abilitazioni.“Siamo colpiti dal successo e dai tantissimi voti ricevuti da Lea – afferma Marco Carlini –. Siamo felici per l'affetto dimostrato dalle persone che hanno sostenuto e votato Lea”.“La scelta di proporre una mascotte vivente nasce dalla volontà di diffondere l’importantissimo ruolo degli assistenti bagnanti e della sezione nuoto per salvamento della Federnuoto alimentando ulteriormente la curiosità e l’interesse dei bambini e dunque delle famiglie" afferma il presidente della FinIl contest per scegliere la mascotte è iniziato il 7 marzo con i video di presentazione dei cinque cani da salvamento selezionati dal settore federale ed in gara tra loro su Facebook e sul sito ufficiale di Roma 2022. Dal 13 marzo sono iniziate le votazioni che hanno registrato 43.064 preferenze espresse. I voti raccolti hanno portato ad un incredibile ex aequo tra Lea e Gastone, rispettivamente primi su facebook (44%) e sul sito di Roma 2022 (34%)., come tutte le mascotte che si rispettino. Intanto i due cagnolini – lei 28 kg, lui 64! - hanno già posato per le foto ufficiali accanto a campioni del nuoto italiano Massimiliano Rosolino e Filippo Magnini . Lea e Gastone vivranno da protagonisti i campionati europei èlite e master, in programma ad agosto a Roma, prima di continuare il loro percorso di testimonial ai campionati mondiali di nuoto per salvamento, che si svolgeranno a Riccione dal 21 settembre al 2 ottobre. La 'nostra' Golden friulana, che è affettuosamente chiamata 'Principessa', siamo certi che non si monterà la testa per tutta questa fama!