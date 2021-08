Ledis ricorda i 53 gemonesi caduti nella Resistenza

Dopo l’interruzione dello scorso anno a causa del Covid, riprende la tradizione, che risale all’immediato dopoguerra, di ricordare i partigiani gemonesi morti nel corso della guerra di Liberazione. La cerimonia si svolge sull’altopiano di Ledis che era stato il sicuro rifugio per i gemonesi che avevano scelto la via della Resistenza e che hanno costruito la chiesetta e la casa che costituiscono il bel compendio che abbiamo intitolato “Casa Alpina Brigata Osoppo”. Nella chiesetta, ogni anno nell’ultima domenica di agosto, viene celebrata la messa che ricorda i 53 gemonesi che persero la vita per la libertà dell’Italia.



Quest’anno quindi la cerimonia si terrà domenica 29 agosto e avrà inizio alle ore 11:00 con la celebrazione della Santa Messa. Al temine della messa verrà benedetta la nuova campana della chiesetta, che ha sostituito quella precedente che si era fessurata nei mesi scorsi. Seguiranno gli interventi di saluto da parte dell’Amministrazione comunale e l’orazione ufficiale che sarà tenuta dal dottor Jurij Cozianin, consigliere della Associazione Partigiani Osoppo.



Come ogni anno la cerimonia si svolgerà con il sostegno e la collaborazione del Comune di Gemona del Friuli e della Sezione Anpi di Gemona e Venzone.