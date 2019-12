Lef 4.0, tre borse di studio in Business Innovation

LEF 4.0, acronimo di Lean Experience Factory, la fabbrica didattica realizzata a Pordenone da Unindustria e McKinsey, propone tre borse di studio di 12 mila euro ciascuna per partecipare all’Executive MBA in Business Innovation del MIB, la business school di Trieste.

Le borse sono riservate alle aziende, che possono farne richiesta per l’imprenditore o i manager con almeno tre anni di esperienza lavorativa, laurea o diploma universitario e piena comprensione della lingua inglese, dato che il corso sarà in lingua.

La scadenza per le candidature è il 20 dicembre 2019, mentre i corsi inizieranno a fine gennaio 2020 e prevedono una frequenza part-time tra Trieste, Milano (The European House Ambrosetti e Venture Factory), Venezia (Digital Capability Center) e Padova (Galileo Visionary District). Le borse di studio coprono il 40% dei costi del master e hanno lo scopo di sviluppare le nuove competenze in ambito di innovazione digitale aziendale, dai big data all’intelligenza artificiale, dalla robotica alle piattaforme di open innovation, dal design thinking alla lean transformation.

Per informazioni e candidature contattare: giovanni.bernardi@leanexperiencefactory.com, tel.0434 858756, www.leanexperiencefactory.it