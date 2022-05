Leggere ad alta voce per la Biblioteca di Sara

Leggere ad alta voce nelle strutture per anziani, regalando agli ospiti momenti di svago, condivisione, confronto: è uno degli impegni (insieme all’attività rivolta ai bambini e in particolare ai piccoli pazienti della Pediatria dell’ospedale di Pordenone) della Biblioteca di Sara, l’associazione che da nove anni, attraverso i libri e la lettura, opera a Pordenone e non solo in memoria di Sara Moranduzzo, operatrice culturale e giornalista scomparsa prematuramente nel 2012.



Ora, dopo due anni difficili, segnati anche per l’associazione dalla pandemia e dalle continue interruzioni dell’attività a causa dell’impossibilità di accedere alle strutture, la Biblioteca riprende il suo cammino in modo più regolare (auspica) e per questo cerca nuovi volontari, persone che vogliano dedicare un po’ del loro tempo a leggere nei contesti in cui l’associazione è impegnata (strutture residenziali assistenziali e case famiglia) a Pordenone, Aviano, Roveredo, Polcenigo).



Allo scopo ha organizzato un corso di formazione che si terrà a Pordenone sabato 28 maggio e sabato 4 giugno, dalle 15 alle 18, nella sede della Biblioteca: due pomeriggi per conoscere la Biblioteca e i suoi progetti e per apprendere tecniche di lettura ad alta voce dall’attrice, regista e formatrice Viviana Piccolo, oltre che consigli di lettura.



La partecipazione al corso è gratuita, subordinata all’impegno degli interessati a garantire almeno un turno al mese di lettura nelle strutture, in giorni feriali e in orari pomeridiani (16-18). Il corso si terrà a Pordenone nella sede di via Montereale 24.



Per iscrizioni e informazioni labibliotecadisara@asfo.sanita.fvg.it, Fb La Biblioteca di Sara, www.labibiotecadisara.it