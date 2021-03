Leopardi Majorana in finale alle Olimpiadi di matematica

Ieri, si è svolta la fase locale della gara a squadre di matematica per la qualificazione alla fase nazionale di Cesenatico. In questa tappa, ogni scuola partecipa con una squadra composta da sette ragazzi che insieme collaborano nella risoluzione di 24 quesiti di matematica.

Il team dei titolari del liceo Leopardi Majorana denominata “Leomajor” era composta da Matteo Trevisan 5Cs (capitano), Marco De Marzi 4Ds, Marco Nascimben 5Es, Enrico Trevisan 3Bs, Ludovico Massarut 3As, Ilaria Bruno 5es ed Emma Salerni della 2Bs, mentre una seconda squadra 'Leomajor esordienti', che schierava ragazzi meno esperti, ha preso parte alla gara locale di Trieste.

Nella prova di Udine-Pordenone il Leomajor ha ottenuto un ottimo piazzamento al quinto posto con 1008 punti, risolvendo correttamente 11 quesiti e qualificandosi così di diritto alla fase nazionale. Il liceo pordenonese conferma per il quarto anno di seguito il trend positivo di risultati a livello nazionale e consolida la sua posizione come migliore squadra del Friuli Occidentale. Il risultato è meritatissimo perché è il frutto di anni di lavoro e di un ultimo periodo di allenamenti svolti a distanza dove i ragazzi non hanno perso l’entusiasmo e la voglia di migliorare le loro competenze matematiche, dimostrando che si può imparare divertendosi.

La qualificazione della squadra del liceo Leopardi Majorana arriva subito dopo un altro importantissimo risultato nella fase locale di Gorizia delle olimpiadi di fisica con la medaglia d’oro di Marco De Marzi, a un passo dalla qualificazione nazionale, insieme al bronzo di Matteo Trevisan.