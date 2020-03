Non è un periodo semplice per l'Italia e ancor più complicato deve apparire ai bambini e ai ragazzi in età scolare, che si trovano costretti in isolamento, privati non soltanto delle lezioni, ma anche delle relazioni quotidiane, con amici, compagni di classe e insegnanti. L'emergenza Coronavirus, così imprevedibile e improvvisa, ha infranto la routine di ciascuno di noi.

Il senso di smarrimento e la privazione forzata dei contatti quotidiani affligge gli insegnanti, alle prese con una criticità mai vista prima, difficile da codificare, così come il personale scolastico, i ragazzi e le famiglie, quest'ultime preoccupate per la sorte di questo travagliato anno scolastico.

Il dirigente scolastico del Liceo scientifico Marinelli di Udine, Stefano Stefanel, ha scritto una lettera accorata ai suoi studenti, alle famiglie, ai docenti e il personale ATA, per esprimere vicinanza e disponibilità a sostenere i ragazzi in questa fase delicata e incerta.



“Cari studenti del Marinelli, cari ragazzi,so che in questo momento siete spaesati, preoccupati, increduli – comincia così la missiva di Stefanel -. La vostra giovinezza si trova davanti ad una prova terribile e inattesa e la fragilità della gioventù non sarà più la stessa. Pensavate e pensavamo che la vostra vita avesse gravi problemi da affrontare (le dipendenze, il cyberbullismo, la paura per il mancato lavoro, la fragilità di un futuro incerto e altro ancora) ma ad una pandemia nessuno aveva pensato. Non eravamo pronti noi, immaginate quanto pronti eravate voi. Le battaglie sul clima con cortei e mobilitazioni sembravano un nuovo futuro e il web stava diventando occasione e problema.Si è azzerato tutto. Io sono con voi e quando rientreremo a scuola cercherò di capire di cosa avete bisogno, cosa possiamo fare, come aiutarvi a vivere questo trauma, questa guerra incredibile dichiarata da nessuno ma combattuta da tutti.I vostri insegnanti mi hanno commosso per la passione, l'impegno, la voglia di aiutarvi. Sono tutti preoccupati dentro un mondo che non conoscono, dentro un rapporto didattico nuovo e incerto, dentro uno spazio dove i confini si allontanano. Hanno a cuore il vostro apprendimento, il vostro futuro, la vostra vita. Seguiteli, ascoltateli, parlate con loro con qualunque mezzo.Io penso a voi e al vostro ritorno (che temo non sarà il 4 aprile). So che siete 1.500, ma, se tutti avrete bisogno di me, ci sarò per ognuno. Non vi manderò questionari da compilare, ma se volete scrivermi o telefonarmi ci sarò per ognuno di voi. Raccontatemi cosa pensate, come vivete, cosa vi preoccupa, cosa non viene fatto bene, cosa apprezzate. Quello che volete: io sono qui per voi. Per capire come fare a far diventare meno fragile la vostra fragilità, a dare un supporto alle vostre preoccupazioni, a capire i vostri pensieri.Con un amore assoluto”.