Lettera di Natale, non più estranei ma fratelli

E' stata presentata oggi la Lettera di Natale dal titolo “Un estraneo sulla strada”, tradizionale espressione di vissuti e riflessioni di un gruppo di preti delle Diocesi del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, che da quest’anno si allarga, coinvolgendo altri preti del Veneto e alcuni gruppi di laici che vivono e operano sul territorio.

Associazioni e parroci che condividono “tante vicende umane incontrate, con attenzione particolare a quelle segnate da povertà, marginalità e fatica di vivere”.

“La lettera di Natale 2020 contiene le riflessioni di amiche e amici di una cerchia più allargata rispetto a quella dei preti che la realizza ogni anno – ha spiegato don Pierluigi di Piazza del Centro Balducci di Zugliano -. La lettera è destinata a tutte le persone del Fvg e anche alle altre realtà che non si arrendono ad accettare disumanità e si impegnano nel diffondere umanità”.



“È, alle associazioni, ai gruppi e ai movimenti che abitano le nostre terre e che vorremmo si sentissero sollecitate a confrontarsi per cammini comunitari e unitari – sottolinea Di Piazza - per”.La lettera si sofferma anche sulla, dal numero di vittime e dalla sofferenza che tutto ciò sta causando e perciò reca con sé un messaggio di fratellanza.– continua Di Piazza -., di sorpresa e di dono per accompagnare vita nuova che deve venire, partendo dalla condivisione del dolore. Ci soffermiamo anche sull'insegnamento del Vangelo, grazie alle parole di papa Francesco e dell'ultima enciclica sulla fraternità e sull'amicizia sociale”.L'attenzione si rivolge, quindi, verso, in antitesi a quello che guida il mondo verso scelte distruttive.La pandemia che stiamo vivendo – è stato sottolineato durante la presentazione - ha portato il dramma nelle nostre comunità, così come lo sono la fame, la sete, le violazioni dei diritti umani.La lettera del Natale 2020 vuole essere un, come fosse una sorta di indice e stimolo aperto per giungere a una riflessione condivisa, che vada nella direzione di un mondo di fraternità e amicizia sociale, come dice il Papa.– fanno eco le associazioni che hanno contribuito alla lettera -”.Un invito a fare rete, mettendo assieme esperienze che vanno oltre i confini locali, ma che hanno un legame comune e la spinta a coinvolgere comunità diverse tra loro, animate dalle stesse intenzioni.