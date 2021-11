Liberata in natura la piccola di sciacallo dorato investita

E' tornata libera, dopo 3 mesi di ricovero, prima nel Centro recupero fauna selvatica ed esotica di Terranova di San Canzian d'Isonzo e poi nel centro dell'Università di Udine. Lei è una piccola sciacalla dorata a cui è stato dato il nome di Trilly.



Si tratta probabilmente del primo cucciolo recuperato vivo in Italia e terzo in Europa (gli altri due di cui si ha notizia sono stati recuperati in Grecia) e curato.

Trilly, infatti, è stata investita e quando è stata trovata e soccorsa dal personale del Corpo forestale del Fvg era ferita. Dopo essere stata accolta in un primo momento nel centro di San Canzian è stata trasferita al centro dell'università di Udine, presso il Dipartimento di Scienze Agro alimentari ambientali e animali, per ulteriori accertamenti.



Poi, una volta guarita, è stata liberata munita di radiocollare, così da poter seguire i suoi spostamenti e il suo sviluppo ed inserimento tra i suoi simili.