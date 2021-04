Liberazione a Udine, 25 aprile e dintorni

Udine si prepara, nonostante le limitazioni imposte dall'emergenza Covid, a celebrare il 76°anniversario della Liberazione. Come di consueto il calendario degli eventi si aprirà sabato 24 aprile, alle 18, con la manifestazione antifascista in Borgo Villalta, a Udine, dove la Sezione Anpi Udine Città ricorderà i 22 caduti del quartiere e Gianna, la partigiana che per decenni è stata l’anima di questa celebrazione.

La manifestazione si svolgerà in via Leicht, presso la lapide posta sulla facciata del Liceo Percoto. Interverranno l’Amministrazione comunale, Antonella Lestani Presidente Anpi Città di Udine, Eugenia Benigni Esperta internazionale di diritti umani – Sardine Udine. Accompagnamento musicale a cura di Giorgio Parisi.

Alle ore 20.30 presso la Loggia del Lionello verranno letti i nomi dei 29 partigiani fucilati alle Carceri di Udine il 9 aprile 1945. Ad ogni nome verrà battuto un colpo di tamburo.



La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto del distanziamento fisico e di tutte le norme anticovid, maTante le iniziative per celebrare e ricordare il 76° anniversario della Liberazione che si svolgeranno dal 25 al 26 aprile nei quartieri cittadini, nei quali sono previsti la deposizione di corone e brevi interventi alla presenza di una delegazione Anpi, rappresentanti degli studenti, delle associazioni e dell'Amministrazione comunale., appuntamento ai Rizzi, alle 17.00, presso la Lapide dei Caduti della scuola Fruch per poi spostarsi al Monumento dei Caduti nel locale cimitero., a Cussignacco dalle ore 15.00 alle ore 15.45, tappa alla tomba ai caduti per la libertà presso il Cimitero locale, al Monumento caduti in piazza Giovanni XXIII e presso le lapidi di Mario Foschiani, tra Via Vicenza e Via Valdagno, e quella dedicata ai Fratelli Rojatti, in località Paparotti.Cerimonie anche al Cimitero urbano di San Vito a Udine, dalle ore 16.00 alle ore 16.30, all'ingresso di viale Firenze presso lapide ai Caduti nei Lager (Monumento Internati Militari Lager Nazisti) e all'ingresso di viale Martini presso lapide ai partigiani fucilati 11 febbraio 1945.Tappa anche alla Galleria di Ponente Tomba Dormisch – tumulo 45 fra Pilastro Ponente presso la lapide a Gastone Valente, alle 16.00, poi presso la lapide a Giovanni Berghinz alla Caserma Berghinz di via San Rocco.E poi ancora eventi anche alle Carceri Giudiziarie di via Zara, angolo via Spalato, alle ore 16.30; Monumento ai Caduti Campi di Sterminio presso il Parco della Rimembranza in viale della Vittoria; nel retro del Tribunale, in via Verdi, presso lapide ai Partigiani fucilati (Antonio Friz); lapide ai partigiani osovani Passerini e De Zorzi fucilati il 29 aprile 1945 in via Podgora 24/4, alle ore 17.00; Monumento alla Donna Partigiana presso piazzale Cavedalis, alle ore 17.30; Casa G.B. Periz presso via A.L. Moro 47, alle ore 18.00; cerimonia in borgo VillaltaRitrovo in via P.S. Leicht, di fronte al Liceo “C.Percoto”.



Lunedì 26 aprile due incontri non aperti al pubblico: alle ore 10.00, deposizione delle corone presso la Scuola Primaria “S. Pellico” in via San Pietro a Sant'Osvaldo e alle ore 11.00

alla Scuola Primaria “G.Carducci” in via Tricesimo 57 a Paderno.