Liceo Sello di Udine, sempre più ragazzi anche da fuori regione

Milletrecento studenti, circa trecento docenti, 250-300 diplomati all'anno. Sono numeri da grande azienda quelli del liceo artistico Sello di Udine, una scuola che attrae un numero crescente di ragazzi anche da fuori regione. E con piglio manageriale lo storico istituto udinese è retto da Rossella Rizzatto, la dirigente che oggi ha ricevuto la visita del presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, e gli ha illustrato progetti, iniziative e obiettivi di un polo formativo fortemente legato al territorio, come dimostra la stretta collaborazione instaurata con duecento aziende del Friuli Venezia Giulia.



"Sono venuto qui - ha detto Zanin - per toccare con mano la realtà di un istituto superiore che rappresenta un'eccellenza per il territorio friulano e diventa in qualche modo un ambasciatore del nostro saper fare. Mi ha colpito l'attenzione che viene prestata ai laboratori e alla pratica, e il rapporto stretto con gli Its post diploma: solo in questo modo la formazione diventa completa, non si limita alla teoria ma consente agli studenti di trovare rapidamente un'occupazione qualificata al termine degli studi". "Aprire il Consiglio regionale al territorio - ha aggiunto il presidente - consente di approfondire le buone pratiche e raccogliere le esigenze di sviluppo".



"Il nostro vantaggio competitivo - ha spiegato Rizzatto, da dieci anni al timone del Sello - è la forte motivazione e la qualità del corpo docente: molti di loro sono liberi professionisti e io credo che questo rappresenti un valore aggiunto per l'apporto di esperienze e la possibilità di perseguire obiettivi concreti". Da anni il liceo artistico - che ormai copre tutti gli indirizzi previsti dalla normativa, compreso il corso di scenografia ultimo arrivato - ha sviluppato importanti collaborazioni con grandi aziende, tra le quali Danieli e Fincantieri, che consentono un interscambio importante in vista dei corsi Its e contribuiscono all'autofinanziamento dell'istituto, con risorse finanziarie reinvestite in attrezzature e laboratori, un modo per restare al passo con i tempi in settori in cui la tecnologia propone frequenti novità. Articolato in quattro sedi cittadine, il Sello è una scuola sempre più richiesta - negli ultimi dieci anni gli studenti sono aumentati di 600 unità - e si trova ad affrontare un problema di spazi, anche per la necessità di affiancare alle aule gli indispensabili laboratori. Tra i progetti futuri, un Its nel campo del design e un "hub" del settore alimentare, con la creazione di una filiera che garantisca la sostenibilità del percorso di formazione.