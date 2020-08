Anche la conduttrice televisiva, paladina dell'ambiente e della natura, Licia Colò scende in campo per la difesa del Tagliamento, l'unico fiume alpino in Europa.

“Chi di voi conosce la bellezza e il valore del fiume Tagliamento? Io l'ho scoperto solo poco tempo fa nel corso di un mio reportage – scrive Licia Colò -... Questo fiume offre uno spettacolo che toglie il respiro grazie al fatto che ad oggi nessuno sembra averlo ancora 'domato'. Il suo valore è riconosciuto a livello europeo. Eppure rischiamo di perderlo”.

“Da una parte c'è chi lo vuole come patrimonio dell'UNESCO – continua -, dall'altra chi lo vuole come 'lavoratore' per produrre nuovi patrimoni. Vogliamo rimanere silenziosi di fronte a tutto ciò? Potete firmare una petizione che trovate su www.change.org/tagliamentounesco”.

GUARDA IL VIDEO

Un altro appello 'vip' che si aggiunge a quello del divulgatore scientifico Mario Tozzi, del climatologo Luca Mercalli e dello scrittore Tullio Avoledo, per chiedere la tutela del re dei fiumi alpini.

Nel frattempo la sottoscrizione ha raggiunto quasi 10mila firme.