Lidl a Udine cambia look

Lidl Italia, catena della Gdo con oltre 680 punti vendita su tutto il territorio nazionale, ha inaugurato oggi a Udine in viale Venezia, 383 uno store completamente rinnovato.



La nuova struttura infatti, grazie ad un importante intervento di modernizzazione edilizia, sostituisce il supermercato precedentemente costruito dall’Insegna nel 2000, non più rispondente alla recente immagine aziendale. Con quest’operazione Lidl intende offrire alla Città un punto vendita dal look contemporaneo e dal format rivisitato, per garantire ai clienti un’esperienza di acquisto piacevole e funzionale. Gli orari di apertura dello store sono pensati per assicurare la massima flessibilità di servizio: dal lunedì al sabato dalle 08:00 alle 22:00 e la domenica dalle 08:30 alle 20:30.



Inoltre, per contribuire alla messa in sicurezza della complessa viabilità di una delle arterie più trafficate della città e garantire un agevole accesso al nuovo parcheggio del supermercato, dotato di oltre 100 posti auto, l’Azienda ha previsto la costruzione di una rotatoria all'intersezione con via Ternova.



Un supermercato green

Una spesa completa e smart

Il nuovo punto vendita, che sorge a pochi chilometri dalla Piazza principale della città di Udine, si sviluppa su un’area vendita di oltre 1.300 mq. La recente costruzione, risultato di un progetto immobiliare che presta grande attenzione all’ambiente e all’efficienza energetica, rientra in classe energetica A4 e presenta al suo interno un sistema di luci a LED che consente di risparmiare più del 50% rispetto alla normale illuminazione, oltre ad ampie vetrate che favoriscono una naturale luminosità all’ambiente. Inoltre,Accolti da ampie corsie e da un, i clienti del punto vendita di Udine hanno a immediata disposizione un ampio ventaglio di articoli di qualità alla stessa convenienza di sempre. Lidl offre loro tutto il meglio per godere di una spesa smart, semplice e rinnovata grazie una vasta scelta di referenze biologiche, freefrom, a cui si aggiungono una gamma di prodotti “to go” pronti al consumo e un invitante reparto frutta e verdura con prodotti sempre freschi e salutari.Inoltre, per soddisfare le esigenze della clientela e in linea con gli attuali trend di consumo, sono statecon proposte sfuse surgelate,e una, che consente di riempire al momento comode bottigliette take away.