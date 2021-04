Lido di Staranzano, una prateria di piante marine

Si è svolto oggi il monitoraggio del progetto Saspas, che consiste nel trapianto di fanerogame, un processo all’avanguardia di insediamento e piantumazione di una rete di praterie di questo tipo di piante marine, che sarà esteso anche ad altri ambiti sensibili e in particolare al Parco nazionale delle Incoronate e al parco pugliese delle Dune.



“Abbiamo potuto apprezzare le bellezze naturalistiche stupende e purtroppo per lo più sconosciute - ha detto il sindaco Anna Maria Cisint al termine della visita -. Vogliamo che sia possibile per tutti la fruizione di questi spettacoli della natura, ovviamente nel limite delle possibilità e del rispetto del nostro Territorio”.



I tecnici della cooperativa di biologia Selc, partner del progetto europeo Saspas, di cui è capofila il Comune di Monfalcone, hanno portato a termine la messa a dimora di 100 piante di Cymodocea nodosa, una pianta marina, nello specchio d’acqua antistante il Lido di Staranzano.



A fare da capofila di un’iniziativa che la Ue intende assumere come modello da trasferire a tutti i Paesi costieri è il Comune di, che si avvale della collaborazione del Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema Lagunare di Venezia, del Parco Marino di Miramare, della cooperativa di biologia Selc e dell’Università di Fiume.Accanto alla piantumazione, il progetto prevede la sistemazione di una rete di boe ecologiche e l’attuazione di un sistema di monitoraggio del Mare Adriatico per tenere sotto controllo le aree sensibili e il rischio di degrado. Il progetto del Comune di Monfalcone, denominato Saspas, si concluderà con la presentazione delle linee guida per la più ampia disseminazione dei risultati in tutto l’Adriatico e negli altri mari.