Lignano 2021, il Beach Village cambia location

Il Beach Village, il villaggio dell'intrattenimento storicamente situato presso l'ufficio spiaggia 4 di Lignano Sabbiadoro, adiacente alla Terrazza a Mare, nell'estate 2021 cambierà location. Nell'estate 2020 a causa dell'epidemia Covid-19, delle normative vigenti e delle conseguenti difficoltà di gestione dell'area, a malincuore è stato deciso di sospendere le attività di animazione in spiaggia.



Quest'anno al fine di riconfermare il servizio di intrattenimento per l'estate 2021, Lignano Sabbiadoro Gestioni - in accordo con gli enti coinvolti - trasferirà il Beach Village in un'area più adatta dal punto di vista logistico a far fronte alle eventuali richieste di controllo e contingentamento che dovessero essere imposte.



Il villaggio più amato, cuore dell'animazione gratuita diurna e serale di Lignano Sabbiadoro, si trasferisce nell'area della Beach Arena, tra l'ufficio spiaggia 7 e l'Aurora Bistrot, con maggiore spazio da dedicare alle attività sportive, al fitness e all'intrattenimento. Inoltre, in un'area più grande c'è la possibilità di ripensare gli spazi e valutare l'inserimento di nuove attrattive per ampliare l'offerta.



Più spazio significa anche più sicurezza per quanti frequentano il villaggio. Infatti, sicuramente anche nell'estate 2021 sarà necessario tenere a mente gli accorgimenti sul distanziamento insieme a una serie di regole per evitare gli assembramenti che abbiamo conosciuto nell'estate 2020. In un'area ben delimitata e ampia come quella situata accanto all'ufficio spiaggia 7 sarà molto più semplice garantire la sicurezza dei nostri ospiti e la continuità delle attività di intrattenimento.



I servizi e le regole di accesso all'area verranno definiti nei prossimi mesi compatibilmente con la situazione epidemiologica e normativa in essere al momento.