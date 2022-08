Lignano, a scuola di sicurezza con il Progetto Milly

Ieri, in piazza Marcello d’Olivo a Lignano Sabbiadoro, i Carabinieri del Comando Provinciale di Udine hanno collaborato con la Croce Rossa Italiana al “Progetto Milly”, in ricordo di una giovane volontaria deceduta nel 2017 in un incidente riconducibile alle “stragi del sabato sera”, per sensibilizzare e informare i ragazzi sulle sicurezza stradale, l’abuso di alcool e sostanze, l’educazione alla sessualità e la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili.

All’evento, che ha richiamato l’attenzione di molti giovani e meno giovani presenti nella località balneare, i Carabinieri hanno affiancato ai mezzi della Croce Rossa Italiana un’Alfa Romeo Giulia in dotazione al Nucleo Radiomobile della Compagnia di Latisana e illustrato le conseguenze giuridiche della guida sotto l’effetto di alcool o stupefacenti. Particolare interesse hanno suscitato, soprattutto nei più giovani, le apparecchiature per il rilevamento dello stato alcolemico, quali l’etilometro e il dispositivo precursore.